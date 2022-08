La música, el teatre i les activitats infantils i familiars seran les grans protagonistes de la Festa d’Estiu de Bàscara, proposta que omplirà el municipi d’alegria i disbauxa entre els dies 6 i 7 d’agost.

Enguany, la festivitat, que torna amb empenta i recupera la normalitat, inclou tota mena d’activitats, i és que per confeccionar el programa s’ha pensat en tots els públics. «Sempre, quan organitzem les celebracions, intentem idear actes per als nens i nenes, per als joves, per als adults i per a les persones grans», explica Lídia Poch, membre de la Comissió de Festes, que està formada per sis joves de la població.

En aquest sentit, la festa començarà el dissabte dia 6 amb una gimcana infantil, que se celebrarà a partir de les 6 de la tarda, a la plaça Major, espai que acollirà gairebé tots els actes. Més tard, a 2/4 de 8 de la tarda, els infants tornaran a ser els protagonistes amb la celebració de la festa de l’escuma. I a 2/4 de 10 del vespre, la taula ja estarà parada per acollir el sopar popular. «Aquest serà un acte on esperem que vinguin persones de totes les edats, i que hi hagi una unió com a poble», destaca Lídia Poch. I després, amb la panxa ben plena, a les 11 de la nit, la gresca continuarà, i se celebrarà el concert de Buk 5, un grup que versiona cançons de totes les èpoques.

I l’endemà, el diumenge 7 d’agost, ja de bon matí, continuarà el sarau. De 2/4 de 10 a 2/4 de 12 es farà la visita guiada Bàscara: Patrimoni i Natura, un diàleg mil·lenari. I ja a la tarda, a 2/4 de 5, la Sala Municipal alçarà el teló per acollir la representació de l’obra teatral C.A.N.V.I.S., el musical, a càrrec de Júlia Xaudiera i Cia., amb taquilla inversa. I d’aquesta forma es posarà el punt final de la festa estiuenca de Bàscara.

«A la Comissió de Festes de Bàscara tots fem pinya, ens ajudem i tothom té veu»

Per organitzar saraus i celebracions, el municipi de Bàscara compta amb una Comissió de Festes integrada per sis joves bascarencs d’entre 13 i 22 anys que, amb l’ajuda de la regidora de Festes, Sílvia Cortada, i de l’Ajuntament, ideen actes per a tothom. «Cada vegada que s’acosta una festa, fem reunions. Ens trobem a l’Espai Jove, i cadascú assumeix una tasca. Uns s’ocupen del sopar, uns altres de les activitats per nens i nenes, etcètera», detalla Lídia Poch, membre de la Comissió, que afegeix que «tots fem pinya i ens ajudem. A més, tothom té veu. No hi ha cap, ni director. És una tasca coral».