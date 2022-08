Torna, en el seu format habitual, la cantada d’havaneres per excel·lència de l’estiu a l’Alt Empordà i, sens dubte, una de les més conegudes del país. Es tracta de la cantada de l’Escala, impulsada per la Penya Blaugrana i l’Ajuntament, i que, abans de la pandèmia aconseguia aglutinar fins a vuit mil persones a la Platja de les Barques. Enguany, la xifra s’espera que sigui similar perquè, com certifica el president de la Penya, David Falgàs, hi ha moltes ganes, amb tothom molt predisposat després de dos anys complicats: un sense fer-se i el passat amb restriccions severes i canvi d’ubicació. Per aquesta 44a edició, seguint la tradició, s’han escollit «grups capdavanters, els top»: Son de l’Havana, Peix Fregit i Els Cremats. La cita, aquest dijous, puntualment a les 10 del vespre.

Malgrat que l’any passat la cantada es va fer –«no podíem estar dos anys sense», diu Falgàs– i el públic –només quatre-centes persones– va sortir-ne molt satisfet, recuperar el marc idíl·lic de la Platja, tocant la sorra, i la possibilitat que hi puguin accedir tothom era vital. Recuperar el format habitual no ha estat complex, «perquè ja és la 44a edició que es fa, més de trenta la Penya», explica Falgàs, sense amagar, tot i això, que «porta molta feina». Tanmateix, el president admet que ho tenen tot de cara: el marc, la predisposició de la gent i, evidentment, dels grups assistents. En aquest sentit, els comentaris de les formacions són extremadament positius i, fins i tot, hi ha llista d’espera de grups que «volen venir», en part perquè els deixen molt espai perquè es puguin expressar i llibertat en el registre musical. «Tenim un caché i un prestigi», confirma Falgàs. Per l’Escala, però, només cerquen «el bo i millor perquè el públic ens demana aquest nivell».

L’escenari s’ubica a la Riba petita, sota l’edifici del Gavià, mentre el públic visiona l’espectacle asseguts a la sorra de la Platja o bé en alguna de les set-centes cadires de la Riba. «Normalment les ocupem totes, és un servei que s’agraeix», explica Falgàs. Les reserves es poden fer aquell mateix dia de la cantada però s’ofereix preferència dies abans als socis de la Penya, que actualment en són quatre-cents vuitanta i que tenen l’entrada gratuïta.

La cantada s’allarga unes dues hores i quart –un temps adequat perquè el públic no perdi interès– i tots els grups actuen intercalats en dues parts, sense cap pausa. Aquest format es porta fent des de la celebració de la primera edició de la Cantadeta, al Port d’en Perris, una iniciativa que es va estrenar amb motiu dels quaranta anys de la cantada i amb la voluntat «de reconèixer els orígens». La Cantadeta, més petita i que la gent de l’Escala gaudeix molt, va tenir tant d’èxit que ara es repeteix cada segon dissabte de juliol, a excepció d’aquests dos darrers anys.

El criteri, la qualitat

El criteri per escollir els grups que actuen a la cantada d’havaneres és, tal com s’ha dit, la qualitat. Dels tres escollits enguany, Peix Fregit són els més veterans, ja que, potser, hi han actuat una dotzena de vegades. Son de l’Havana i Cremats és el segon cop que hi participen. «Nosaltres treballem per mantenir aquest nivell, perquè la gent ens ho demana. No som professionals, no ens dediquem a això, però ho fem amb molt de gust i estima», assegura el president de la Penya Blaugrana. Té molt mèrit tenint en compte que és un dels actes més multitudinaris que s’organitzen a l’Escala al llarg de l’any. Impressiona també veure, cap al final de la cantada, la Platja il·luminada amb les cuques de llum –tires de plàstic que desprenen llum fluorescent i que substitueixen els habituals mocadors– dansant al so de La bella Lola, El meu avi i Els Segadors que interpreten els tres grups junts.

Per complementar, integrants de la junta de la Penya elaboren en cassoles el tradicional cremat in situ que es pot adquirir i degustar. A cada edició, en reparteixen un miler de gots des dels dos punts de subministrament: un a la Riba i el segon al passeig de la platja. «Ho tenim molt per la mà», somriu Falgàs, president de la Penya des del 2013 i membre des dels 14 anys.

Espartac Peran repeteix, un any més, com a presentador

Fa una colla d’anys, el periodista Espartac Peran va rebre una trucada del president de la Penya Blaugrana convidant-lo a ser el presentador de la cantada. No va dubtar gens. Des d’aleshores que és la persona que la condueix. «L’Espartac l’espera amb candeletes cada any i per a nosaltres és un privilegi que vingui», afirma el president David Falgàs. No només ell, sinó tot el públic que hi assisteix, tant aquells que opten per viure la cantada des de la sorra com els que ho fan asseguts en alguna de les set-centes cadires disposades a la Riba i que per llogar cal reservar i pagar 5 euros. Aquests donen dret a la cadira, una cuca de llum i el cremat que es fa en viu i directe. Entre el públic, molts estrangers atrets per la singularitat de la proposta. «Els hi agrada molt, són molt curiosos i pregunten molt», detalla Falgàs.