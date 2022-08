Molt de fang, aigua i diversió. Així es va viure dissabte passat al Passeig de les Oques de Castelló d’Empúries el retorn d’una cursa molt especial, la Mugada, i la seva germana nocturna, la Bat Mugada. Amb més de cinc-cents participants, Marc Busquets va necessitar només 33 minuts i 5 segons per classificar-se en el primer lloc de la Mugada, mentre que Pau Mora es va endur el premi de la ruta nocturna amb 26 minuts i 5 segons. Destacar que, en el cas de les dones, Júlia Casadevall Braun té el mèrit d’haver-se endut les dues proves: la primera amb 42 minuts i 37 segons i, la segona, amb 34 minuts i 14 segons. Aquesta és la manera alternativa com Castelló d’Empúries ha donat el tret de sortida a la festa major de Sant Llorenç que s’allarga fins el 10 d’agost, coincidint amb la diada del patró.

Una de les novetats és l’aposta que ha fet l’Ajuntament per canviar d’ubicació les Tapes a la Fresca i la fira degustació de vins i caves dels cellers DO Empordà que es fa aquest divendres. Així, el públic ja no les trobarà a tocar l’Ecomuseu-Farinera, sinó a la Llotja i al mirador de Can Malino. L’objectiu, explica el tècnic de Cultura, Martí Fontclara, és aconseguir portar més gent cap al centre. Un parell d’hores abans de l’estrena de les Tapes a la Fresca està previst la celebració d’un correbars amb sortida davant la pizzeria El Foc de Castelló. Aquest dia és l’escollit perquè Neus Rossell, integrant del programa El Búnquer, faci el pregó de la festa major que es tancarà amb el llançament del coet inaugural.

Dins el programa destaca la participació de moltes entitats locals com la colla gegantera que impulsa la 36a trobada de gegants i capgrossos dissabte a la tarda; els Senyors del Foc amb l’espectacle Piròlisi dissabte a la nit; el col·lectiu Art Viu amb l’exposició Flors per la Pau a la façana de la biblioteca; l’Associació Cultural i d’Esbarjo amb la mostra La Muga, quan el poble vivia de cara al riu al convent de Santa Clara; la Mostra d’Artistes Locals a la capella del convent o els Rossinyolets amb diferents audicions de sardanes.

La música també jugarà un paper essencial, amb presència constant tots els dies. Divendres hi haurà el concert Yo suspendí EGB a la plaça Alsina i, a la pista poliesportiva, actuaran Boom Boom Fighters, The Tyets i la Sra Tomasa. Dissabte, en aquest darrer espai, ho faran Doctor Prats i Masovera Barbuda. Diumenge, l’espectacle s’embolcallarà de teatre i música amb Els colors de Duke Ellington, al pati del Palau dels Comtes, i, finalment, la Maravella oferirà un concert i un ball, dimecres 10 d’agost.

D’altra banda, remarcar les visites guiades, entre les quals cal destacar la dels antics convents religiosos de Castelló, diumenge, a les 10.30 hores. La ruta inclou la visita al Museu d’Història Medieval, a Sant Agustí, a Sant Domènec, a la Mercè i a Santa Clara.