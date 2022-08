Els veïns i veïnes de Vilamaniscle han marcat amb vermell al calendari aquest dijous 4 d’agost. Després de dos anys de travessia pel desert, torna la Jazzejada. Enguany s’ha apostat per preservar el format habitual que li aporta l’encant però per incloure, per primer cop, l’actuació de dues Big Bands. En total s’ofereixen cinc concerts d’estils diversos de jazz, en espais diferents del poble tot degustant set vins de cellers locals. Una fórmula que ha anat in crescendo des que va néixer la Jazzejada el 2008 passant dels quatre-cents assistents als tres mil quatre-cents del darrer any, el 2019.

«La Jazzejada és diferent, hi ha un aire amateur ben fet, es respira bon rotllo, molta tranquil·litat», diu l’alcalde Mon Bonaterra explicant el perquè del seu èxit. També posa l’eix en què tot el poble es bolca i que és aquest qui l’organitza. Només cal dir que el darrer any, va haver-hi cent vint-i-tres voluntaris quan a Vilamaniscle hi viuen unes dues-centes persones. «Hi ha gent de cada casa i també estiuejants que ens ajuden, sense ells seria impossible de fer», admet l’alcalde.

Les formacions que enguany actuen a la Jazzejada són les mateixes que s’havien emparaulat el darrer any i que la pandèmia va obligar a posposar a darrera hora. «Els hem recuperat buscant la complicitat amb els músics», diu Bonaterra. El cartell, doncs, arrenca amb l’actuació, a l’entrada del poble, a dos quarts de nou del vespre, de la Gumbo Jass Band, una formació de jazz tradicional formada per sis músics que aposten per difondre el jazz primigeni nascut a Nova Orleans a principis del segle XX. Mitja hora més tard, ja a la plaça Major, el saxofonista basc Víctor de Diego, establert a Barcelona, es presenta amb el seu nou quartet integrat per Roger Mas, Martín Leiton i Marc Miralta. A tres quarts de deu del vespre, a l’hotel Mas Vivent, actua la Girona Jazz Project Big Band, una formació creada el 2007 amb un repertori contemporani basat en el jazz i la música moderna i que ja ha col·laborat en anteriors produccions de la Jazzejada.

La nit la completa un grup ja conegut: la cantant Txell Sust i August Tharrats Trio els quals, a partir de tres quarts d’onze de la nit, actuen a la plaça Major. Es tracta d’una de les formacions de jazz-blues-swing amb més reconeixement del panorama musical català i que actuen plegats des del 1993. El seu és un estil fresc i vitalista que enamora. Finalment, a l’espai de la piscina, la veu potent de Monique Makon es deixarà sentir ben acompanyada per l’Original Jazz Orquestra Taller de Músics. Junts reten tribut a Amy Winehouse a través de dotze dels temes més coneguts. La Jazzejada no seria tal sense la possibilitat de degustar al llarg de la nit set vins de cellers propers: AV Bodeguers, Mas Pòlit, Oliveda i Mas Llunes de Garriguella, com a celler convidat. Cal adquirir una entrada per 16 euros que dona dret a tastar tots els vins i prendre un petit mos en format entrepà. En total posen a la venda 1.500 entrades. Qui vulgui, per 4 euros més, se’n pot endur la copa de vi amb l’anagrama de la Jazzejada.