Josep M. Mesquida, Meski, de nom artístic, actua aquest dissabte dins els concerts del Castell de Llers. La proposta, que comença a les 11 de la nit, inclou un repertori de versions clàssiques, des d’Elvis Presley fins a Fats Domino, passant pel bolero, la ranxera i el jazz. Meski no estarà sol dalt de l’escenari, ja que l’acompanyaran Paula Gironella i músics de la comarca com Jesús Frigolé, al piano; Àngels Ortiz, a la guitarra acústica i cors; Albert Montjó, al saxo i clarinet; Ismael Suñé, a la bateria; Àngel Blàzquez, al baix, i la col·laboració del director de la coral de Llers, Xavi Falgarona, a l’acordió.

Meski, de 79 anys, fa 14 anys que va iniciar la seva activitat musical, formant-se, i cantant a Gospel Viu Choir on continua actualment, a més de participar en la Coral de Llers. En aquests moments, es troba també enregistrant el seu primer disc, amb versions que cantarà també en el concert. El treball està produït per Àngels Ortiz als estudis Soundclub de Salt i amb l’enginyer de so Lluís Costa. Aquest disc, que portarà per títol Meski, sortirà a la tardor i, tot seguit, es vol fer una sèrie de concerts de presentació.

Cicle de cinc concerts

El concert de Meski dissabte a Llers forma part del programa d’aquest estiu al Castell, un cicle de cinc concerts que impulsa l’Ajuntament i que es va engegar justament aquest dissabte passat amb l’actuació de Soul-Era. Després del pas de Meski, la programació segueix part del mes d’agost quan s’han previst tres propostes musicals més: Nika Mills Quartet, el dia 6; Men Swing, el dia 13, i Els Delai Trio, el dia 20. Tots aquests concerts comencen a partir de les 11 de la nit, quan la calor ja s’ha esvaït, i, tot i que l’entrada al recinte és gratuïta, és obligatori una consumició mínima.