L’estiu convida a viure portes enfora, al carrer, a poblar les terrasses i a gaudir de la nit. Si, a més, es pot fer acompanyat de bona música i amb una mica d’airet refrescant, no hi ha res millor. Al Port de la Selva ho saben bé i, així, han programat per aquest divendres la 27a Nit de l’Havanera amb el grup local La Mar d’Amunt i els reconeguts Port Bo. La proposta de cançó marinera comença a dos quarts d’onze de la nit i es fa en un escenari a la platja urbana Aquí de Sota, ubicada just davant l’edifici de l’Ajuntament.

Els teloners d’aquesta vetllada, el grup la Mar d’Amunt, són veïns del Port, concretament, Santiago Musquera, Albert Tubert, Toni Paltré, Xavier Barneda, Joan Vall, Tomàs Fernández i Javier Fillat. La formació va néixer arran d’una festa de playback que es feia al poble i des d’aleshores han actuat al Port així com a altres pobles propers. Després d’ells, actuen Port Bo, un dels grups històrics d’havaneres amb vint-i-tres discos enregistrats i més de dos-cents vint temes diferents. Creat l’any 1966 a Calella de Palafrugell, el repertori heretat dels vells cantaires de Calella, està format per havaneres clàssiques i noves, valsos mariners, balades, boleros, sardanes i cançó catalana. Enguany, Lluís Bofill (segona veu i guitarra) i Xavi Jonama (veu baixa) han pres el relleu a l’Irineu “Mineu” Ferrer i Carles Casanovas, que continua només a la direcció musical. Pep Nadal completa la formació. Aquest concert, on els assistents podran degustar un bon cremat, és l’avantsala de la festa major que comença el divendres 5 d’agost, coincidint amb la festivitat de la Verge de les Neus, patrona del poble. Com explica la regidora de Cultura, Lídia Ferrer, enguany proposen iniciar-la amb una cursa de running per la part alta del poble, de 4 i 8 quilòmetres amb sortida a la punta del Moll Gros. L’organitzen l’Ajuntament i l’Ampa de l’escola. «Això s’havia fet fa uns anys impulsat per alguns estiuejants i havia tingut força participants. Ara l’han recuperat persones que l’havien fet i ara viuen al poble», explica. El mateix divendres hi haurà ofici, sardanes amb La Principal de la Bisbal, que també oferirà concert de nit, i es preveu instal·lar un tobogan gegant d’aigua al carrer Roqueta, com van fer el 2019. Si hi hagués problemes d’aigua, la regidora explica que potser posaran inflables a la platja. Dissabte la festa seguirà amb una travessia de natació, castell de focs –si es permet– i un ball amb Wasa Corporation. Diumenge es clourà amb un espectacle de circ.