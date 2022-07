El cantautor figuerenc Joanjo Bosk actua aquest divendres a l’Hort del Prior, just al costat de la canònica de Santa Maria de Vilabertran. Bosk té previst fer un concert acústic acompanyat del guitarrista Toni Medialdea. Un directe on Bosk assegura que no faltaran algunes de les cançons que l’han acompanyat durant aquests anys de trajectòria com a cantautor d’arrel rockera. Vol ser, doncs, un repàs general a la seva discografia amb una tria de peces que ja van quedar recollides en el seu darrer disc en directe, Directe al Barnasants. L’actuació està organitzada per l’Ajuntament de Vilabertran i l’entrada és gratuïta.

Des de l’Ajuntament de Vilabertran, el regidor de Festes, Elies Fernández, explica que el concert s’emmarca dins la programació Estiu a la Plaça, lema amb què el municipi ha batejat el programa d’activitats per als mesos de juliol i agost. Precisament una de les novetats d’enguany és la nit de cantautor, protagonitzada per l’artista Joanjo Bosk. Aquest 2022 el cantant ha tornat als escenaris després d’un temps d’inactivitat, coincidint amb els dos anys de pandèmia. El motiu d’aquest retorn ha estat celebrar els deu anys de la publicació del seu treball Cançó per Elna que ha pogut presentar de nou en directe en una petita gira de deu concerts que l’ha portat a Barcelona, València, Girona, la Jonquera i Elna, entre altres. Com a cloenda d’aquest cicle de concerts també es reeditarà E.P. Cançó per Elna en format vinil el mes de setembre vinent, en una edició numerada per seguidors i col·leccionistes. Actualment, Bosk també compagina la seva activitat amb la de programador musical. Recentment, ha engegat, juntament amb el guitarrista Albert Serrano, el nou grup de rock Corada amb el qual prepara nou disc. L’oferta festiva Estiu a la Plaça ha tingut aquest cap de setmana passat molta participació amb un sopar popular celebrat a l’Hort d’en Prior, dissabte passat. A continuació, el mateix dia, la vetllada es va tancar amb una cantada d’havaneres a càrrec del grup Bon Retorn. Festa Holi i de l'escuma - Dissabte 30 a les 16.30 hores Les propostes del mes de juliol de la programació l’Estiu a la Plaça es tanquen amb una festa infantil amb inflables el dia 30 de juliol a la plaça de l’Església, a partir de dos quarts de cinc de la tarda i tot seguit festa holi i de l’escuma per entretenir els públics més joves. El regidor de festes de l’Ajuntament, Elies Fernández, recorda que durant tot l’estiu es proposa oferir activitats variades per a totes les edats.