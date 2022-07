Els veïns i veïnes de Pontós es preparen ja per viure els tres dies que dura la festa major del poble, que comença aquest divendres amb una gimcana per diferents racons del poble i que inclou jocs tradicionals pensats exclusivament per a menors de 12 anys i un torneig de tennis on els participants podran optar a premis: millor jugada i, en el cas del públic, vestimenta més original.

La piscina de Pontós és un dels espais més cobejats a l’estiu. És per això que, en aquest escenari, es convidarà, el mateix divendres, a un pica-pica i on, a partir de les deu del vespre, es farà una Pool Party amb la música de Dj. Calvins. Dissabte, la festa continuarà amb una visita guiada al jaciment de Mas Castellar, a les deu del matí, de la mà dels mateixos arqueòlegs que hi treballen i que posaran el públic al dia de les últimes descobertes. Ja a la nit, a partir de les nou, es proposa una cercavila animada amb els ritmes de Pocima Band i que arribarà fins a la plaça Major on es farà un sopar popular amb pa amb botifarra o pa amb hamburguesa vegana i coca de postres. Els comensals hauran de dur els entrants, la beguda, els plats i els coberts. El preu és de 3 euros i cal comprar el tiquet a l’Ajuntament fins aquest dimecres. Per animar la vetllada, els organitzadors han programat un concurs de beure amb porró: els adults amb vi i els infants amb aigua. La nit s’amenitzarà amb un concert i un karaoke de la mà de Mortimers. El darrer dia de la festa, diumenge, es farà la missa en honor a la patrona, santa Anna, a l’ermita que porta el seu nom, documentada des de 1488. Segons es relata, els veïns hi anaven per cantar el Goig de Santa Anna i demanar-li així aigua. Amb aquest prec, la cobla Cervianenca, durant la seva audició, també interpretarà la partitura dels Goigs.