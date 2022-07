l grup de versions Tutú-Keké de Vidreres té previst actuar aquest divendres a l’Espai Cal Governador de Borrassà. Aquesta proposta musical, que s’allarga amb disco mòbil, és el plat únic i estrella de la festa d’estiu del poble. L’entrada és gratuïta i comença a partir de les 11 de la nit.

Els Tutú-Keké és un grup de versions integrat per sis músics amb molta experiència als escenaris de les festes majors. La seva actitud propera i la complicitat entre els seus components queden reflectides en la connexió que es genera amb el públic. Els Tutú-Keké prometen sempre un directe potent i farcit de medleys non-stop dels millors èxits de la música festiva, quelcom que entra molt bé en aquestes èpoques de l’any. Es tracta, doncs, de tota mena de versions des dels anys 80 fins a l’actualitat que aconsegueixen donar forma a un show boig i divertit. En total, Tutú-Keké promet dues hores de directe per no deixar de ballar i cantar, un espectacle pròxim pensat per a tots els públics, ideal per una festa major.

Aquest concert de versions segueix al 4t Sons de Nit que s’ha fet amb molt èxit al llarg d’aquest juliol

Aquest concert es fa a l’agradable i espaiós Espai Cal Governador on al llarg de tot l’estiu, des de principis de juliol i fins a finals d’agost, s’hi estan duen a terme propostes que combinen sopars i música. Així, aquest juliol ha tingut lloc el 4t Sons de Nit Cal Governador que ha inclòs les actuacions de la banda de blues, rhythm and blues, boogie woogie Wax&Boogie Rhythm Combo i el saxofonista Pol Padrós. També del grup de versions de rock i rock’n’roll Blue Duck que «va omplir d’energia i festa» i, aquest darrer cap de setmana, un espectacle de karaoke amb EDR Events durant el qual els assistents podien pujar a l’escenari per interpretar les cançons que més els agradessin.

Durant aquestes nits estivals, els assistents poden gaudir d’un sopar ofert pel bar l’Ateneu, responsable del servei aquesta temporada. Aquí s’hi poden degustar entrepans freds i calents, amanides i begudes, entre altres. Tot i això, en l’actuació d’aquest divendres, el servei de bar va a càrrec del Futbol Club Borrassà.