L’Associació de Micropobles de Catalunya i l’Ajuntament de Torrebesses n'assumeixen l’organització i prenen el relleu d'Adrinoc, entitat impulsora de la iniciativa a través del projecte Col·laboraxPaisatge. Les inscripcions d'activitats per formar part de la iniciativa estan ja obertes a institucions, entitats públiques i privades i col·lectius vinculats al manteniment i difusió del patrimoni la pedra seca. La celebració coincideix amb el 4rt aniversari de la declaració d'aquesta tècnica com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.

L'edició de 2022 de la Setmana de la Pedra Seca tindrà lloc del 25 de novembre al 4 de desembre. La iniciativa recollirà activitats arreu dels Països Catalans amb l'objectiu de visibilitzar i posar en valor el patrimoni de pedra seca, el seu ofici i tècnica; així com l’important teixit d’entitats, col·lectius i persones voluntàries en què se sustenta el coneixement, la divulgació i el manteniment de la pedra seca.

L'Associació de Micropobles de Catalunya, a través de l’Ajuntament de Torrebesses, n'assumeix des d’aquest any l’organització després de dues edicions liderades per Adrinoc (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya) creadora i impulsora de la iniciativa a través de Col·laboraxPaisatge. Adrinoc manté la seva vinculació amb la iniciativa i col·laborarà també en l'edició de 2022.

Mario Urrea, alcalde de Torrebesses i president de Micropobles, ha destacat i agraït “la gran feina realitzada per Adrinoc en el marc de Col·laboraxPaisatge impulsant aquest projecte que dóna valor a la pedra seca i incentiva activitats al voltant d’aquest patrimoni, així com al seva protecció”. “Des de Torrebesses i l’Associació de Micropobles de Catalunya assumim amb il·lusió el repte de mantenir i fer créixer la Setmana de la Pedra Seca”, ha afegit. Per la seva banda, Santi Reixach, president d’Adrinoc, ha valorat molt positivament el relleu pres per ambdues entitats: “Estem segurs que aquest relleu permetrà consolidar la Setmana de la Pedra Seca a llarg termini i seguir posant en valor aquest patrimoni, ofici i tècnica a casa nostra”.Per a més informació: Mario Urrea, alcalde de Torrebesses i president de l'Associació de Micropobles de Catalunya.

En aquest sentit, i seguint la línia iniciada per Adrinoc, es treballa per aplegar el màxim nombre d’entitats col·laboradores i activitats pensades per tots els públics: jornades, tallers, visites, exposicions o accions de voluntariat.

Per participar en la Setmana de la Pedra Seca només cal organitzar una activitat relacionada amb aquesta temàtica entre el 25 de novembre i el 4 de desembre de 2022. La convocatòria està oberta a institucions, entitats públiques i privades, col·lectius i grups de voluntaris i voluntàries vinculades al manteniment i difusió del patrimoni i/o l’ofici de la pedra seca. Les inscripcions poden fer-se ja a través del formulari disponible al web: www.setmanapedraseca.cat.