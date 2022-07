La festa major de Fortià escalfa motors per tenir el poble al cent per cent durant el cap de setmana. Aquest dimecres, però, ja es donarà el treu de sortida a la celebració festiva. El dimecres s’inaugurarà amb l’exposició Els Cants de les Canyes, al Centre Agrícola Social, i tot seguit es farà entrega del segell de Fortià al músic Josep Llorens, «és el segell més antic que es conserva del poble» explica Pol Meseguer Bell, regidor de Cultura. Aquest és un acte commemoratiu de Fortià i es fa un reconeixement públic a un veí il·lustre.

Tot i les restriccions per la pandèmia, el poble no va perdre la tradició i va continuar celebrant la festa major de Sant Cels. Enguany, quan ja s’han superat les restriccions de la pandèmia la festa major torna a la normalitat. El dijous 28 es farà una donació de sang al centre Agrícola Social com ja és tradició, i al vespre, a quarts de deu del vespre, la caminada nocturna.

«Aquesta caminada nocturna és per conèixer l’entorn del poble, la flora i la fauna, els insectes i els animals que rodegen Fortià i els seus voltants», diu el regidor.

El divendres 29 hi ha temps per l’entreteniment i la cultura. A les nou del vespre, la companyia La Solitària Pietat Hinojosa estrenarà l’obra Una quarantena a les Bahames. A la nit serà el torn per la música. Tocaran Möther Mine i The Hackers en una nit de rock and roll a la plaça de l’Església.

El dissabte s’ha organitzat un Scape Room amb el títol Els Agents Secrets de Fortià que durarà tot el dia. «Les inscripcions ja es van obrir i la seva durada serà aproximadament de mitja hora», comenta Meseguer. A la tarda, hi haurà més concerts, també per la gent gran i per als més joves i festa assegurada.