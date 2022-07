El Banc de Sang i Teixits calcula que entre juliol i agost faran falta 40.000 donacions per a donar resposta als tractaments dels malalts. És per això, que des del Banc de Sang han tornat a engegar una nova campanya d'estiu. Amb el lema «Viu i fes viure» es recorda que, encara que hi hagi vacances, els pacients continuen necessitant sang per als seus tractaments. Aquestes són les dates programades a l'Alt Empordà les properes setmanes:

Dimarts, 26 de juliol Figueres , a la Unitat mòbil de la plaça Catalunya, de 9 a 12:30 h, i a la de l'Hospital de Figueres, de 14:30 a 18:30 h

, a la Unitat mòbil de la plaça Catalunya, de 9 a 12:30 h, i a la de l'Hospital de Figueres, de 14:30 a 18:30 h Pont de Molins, al local social, de 17 a 21 h Dimecres, 27 de juliol L'Escala, a la Sala Polivalent, de 17 a 21 h [sang i plasma] Dijous, 28 de juliol Fortià , al "Centru" - Centre Agrícola social, de 17 a 21 h [sang i plasma]

, al "Centru" - Centre Agrícola social, de 17 a 21 h [sang i plasma] Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, de 17 a 21 h Dissabte, 30 de juliol Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, de 9.30 a 12.30 h i de 16 a 20 h [plasma] Diumenge, 31 de juliol Roses, a la Unitat mòbil al passeig marítim, de 9 a 13 h i de 17 a 21 h Dilluns, 15 d'agost L'Escala, a la carpa de la plaça de l'Univers, de 17 a 21 h Dimarts, 16 d'agost L'Escala, a la carpa de la plaça de l'Univers, de 17 a 21 h Dimecres, 17 d'agost Colera , al Trull, de 17 a 21 h

, al Trull, de 17 a 21 h Portbou, al Centre Cívic del Jubilat, de 17 a 21 h