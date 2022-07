Avinyonet de Puigventós es prepara per viure una nit llarga plena de música en una nova edició del Vendaval, que enguany presenta un cartell de luxe. El divendres 22 de juliol, els Camps de la Font tornaran a vibrar des del vespre fins ben entrada la matinada amb cinc concerts.

Germanes Massanet donarà el tret de sortida a aquest esdeveniment. El duet figuerenc format per Sergi Turró i Joan Garriga va néixer fa aproximadament un any i ja captiven joves i grans amb el seu repertori de versions en un format sensible, natural i proper. La seva actuació servirà per obrir les portes del Vendaval amb l’Acústic Food. En aquest espai hi haurà quatre food trucks i una xurreria, d’aquesta manera «podran venir totes aquelles persones que tinguin ganes de sopar escoltant bona música de fons abans de començar els concerts de nit», exposa Juli Quesada, regidor de Festes de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

A les deu del vespre, quan la lluna il·lumini els Camps de la Font, el grup empordanès Clima pujarà a l’escenari per presentar T’he trobat a faltar, el seu primer disc. El conjunt format per Bertu Pujadas, Jordi Pujadas, Dídak Oliveras i Hèctor Pérez va estrenar-se el desembre passat al teatre de La Cate de Figueres, però tenen un recorregut musical comú que els ha portat per altres formacions de la comarca com Direcció Prohibida, Corchea o Jualy’s. El seu últim treball compta amb una desena de cançons originals que expliquen històries que han viscut o que han desitjat viure tot emmarcat en un collage d’estils: pop, rock, funky o rumba. Quesada afirma que «aquesta és una aposta que fem pel talent de casa, al Vendaval sempre ens ha agradat potenciar els grups de la nostra comarca i ara ho continuem fent combinant-ho amb altres de renom».

Tot seguit sonarà la música dels caps de cartell de l’edició d’enguany: Lágrimas de Sangre. Arribaran a l’escenari d’Avinyonet amb més d’una dècada emplenant allà on actuen i un nou disc sota el braç estrenat aquest mateix 2022 que porta per títol Armónico Desorden. Amb dos discs d’or, dos de platí i més de 400 mil oients diaris es confirma que, els també coneguts per les sigles LDS, és un dels grups de rap líders del panorama nacional i referents en l’escena hip-hop.

Quan ja siguin dos quarts de dues de la matinada, serà el torn dels Serial Killerz, una de les propostes més inusuals del panorama musical actual per la mescla de gèneres que, aparentment, serien incompatibles. «En aquest últim any, se’ls ha pogut veure en molts festivals a escala nacional i amb aquesta actuació serà la segona vegada que actuen al Vendaval», explica el regidor de Festes. El duet format per Joe Cabana com a DJ i J Arriola com a bateria pot passar d’un tema hard rock d’AC/DC a un de Nina Simone, tot sense perdre la seva essència mantenint l’adrenalina i la tècnica que els caracteritza.

Finalment, a un quart de quatre de la matinada, se celebrarà l’últim concert del Vendaval 2022. La Masovera Barbuda oferirà al públic assistent les seves versions que no deixaran indiferent a ningú. Un final de festa que «serà molt engrescador i que animarà a continuar saltant, ballant i cantant», assegura Quesada.

Amb aquesta programació de primer nivell, el Vendaval torna a connectar els seus altaveus i a encendre els focus després de no poder-se celebrar des del 2019. El regidor de Festes celebra que «puguem tornar a gaudir d’aquest esdeveniment musical, però el que més il·lusió ens fa és que hem recuperat pràcticament el cartell que teníem preparat per a l’edició del 2020 que no vam poder celebrar, i els grups ho han agraït molt».