El 24 de juliol és santa Cristina, patrona de molts pobles a Catalunya, entre els quals destaca l’Armentera. Per celebrar-ho com cal, i després de dos anys sense poder-ho fer amb normalitat, l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Comissió de Festes, integrada per molta gent jove, ha programat tres dies ben intensos animats amb actes eminentment musicals. Fins a deu són les formacions que està previst que hi actuïn, moltes d’elles de proximitat com els locals Panxuts Beer Band. El tret de sortida de la festa, divendres, però, es preveu ben calent: un correfoc encès pels Diables Rojos.

«Després d’aquests dos anys de parada hem tornat a engegar seguint la línia dels darrers temps: una mica continuista i Km0», explica la regidora Meritxell Ibarz, fent esment a la contractació de grups pròxims «sempre tenint en compte la qualitat perquè aquesta festa sigui una de les referents de les que es fan a la comarca». Ibarz recorda que antigament, a principis del segle XX, la festa gran era per Sant Martí i Santa Cristina era la petita. Ara s’ha invertit tenint en compte el volum important de públic que atrau, principalment jovent.

Un dels primers esquers per aquestes joves generacions és el correfoc que es fa divendres a partir de les 10 del vespre. «Ja sabem que no és molt típic de l’Empordà, però el portàvem fent els últims tres anys abans de la pandèmia i als joves els agrada», argumenta Ibarz. Enguany, s’ha tornat a convidar als Diables Rojos de Sant Feliu del Llobregat perquè tornin a fer córrer el personal. El correfoc, que es fa durant una hora per tot l’interior del nucli per evitar ensurts, arrenca a la plaça de l’Església fins a la pista, on hi ha l’escenari. «Recomanem a la gent que portin roba de cotó i tapats tot i que sovint es posen darrere perquè no els saltin guspires», comenta la regidora tot afegint que és una activitat «dirigida a tots els públics». De fet, admet, tot el cartell l’elaboren amb aquest pensament.

Després del correfoc ja s’encén la metxa musical amb l’actuació dels locals Panxuts Beer Band, una formació que interpreta pop rock integrada per tres veïns del poble: Cesc Planas, Joan Lluís Pérez i Lluc Bosch. La nit, que es preveu llarga, la completa The Cabrians i el dj Voll-Dammer.

Dissabte, la música engega aviat, a les set de la tarda, amb Reggae per Xics, una banda veterana nascuda de la mà de The Penguins que, justament, també actuen a la nit. Reggae per Xics presenta el seu darrer treball, el més madur de tots, Quadern de Bitàcola, amb el qual reflexionen sobre l’emergència climàtica, el valor de l’esforç i reivindiquen la natura. A partir de les 9 del vespre, qui vulgui es pot sumar al tradicional Correbars, un recorregut pels tres restaurants i bars del poble amb la companyia del grup de percussió Tamborians. La inscripció costa 15 euros i es pot fer el mateix dia.

La nit s’inflamarà amb els ritmes de tres formacions: The Penguins, una banda de deu músics. Justament una cançó seva, Boires i Retrets, ha estat escollida com a cançó oficial de la Volta Ciclista a Catalunya 2022. Els prenen el relleu a l’escenari la gresca de Banda Neon, un grup de versions que frueix interpretant temes mítics de la música disco dels 80’s, la millor rumba i rock de tots els temps, així com el reggeton i trap més actual. La nit la tanca Animal Show.

El darrer dia de la festa és el més tradicional. S’obre amb l’ofici a l’església, al migdia, i, tot seguit, la cobla Osona ofereix un concert de sardanes. El colofó el posa La Montecarlo amb un concert i un ball a partir de les sis de la tarda.

La Montecarlo posa el toc d’honor al final de la festa

Fa un temps que l’orquestra Montecarlo no visita l’Armentera. Ho fa aquest diumenge, coincidint amb el sant de la patrona del poble. És el dia més tradicional, però la formació té previst animar el personal amb un concert i un ball a partir de les 6 de la tarda a la pista poliesportiva.

Instal·len un Punt Lila dissabte a la nit

Tothom que participi dissabte de la festa major de l’Armentera es trobarà un Punt Lila a la pista poliesportiva. L’Ajuntament ha decidit fer ús d’aquest servei que ofereix l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal per lluitar contra les violències sexistes en l’àmbit de l’oci nocturn. La regidora Meritxell Ibarz assegura que és un servei molt eficaç i que els joves s’hi atansen per fer consultes. A l’altra banda, i tot i les xerrades i la prevenció, hi ha conductes difícils d’eliminar vinculades a la festa com són els «botellots» que es fan entorn del ball. Ibarz reconeix que els hi agrada fer la festa major, però és conscient que, sense intenció, s’anima al consum d’alcohol. Cal dir que no se serveix alcohol als menors.