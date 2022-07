Del 26 de juliol al 23 d’agost torna Músic Estiu a Castelló i a Empuriabrava. La proposta ofereix concerts gratuïts amb una àmplia representació dels músics de la comarca. En total deu concerts de gèneres musicals ben diversos com rumba, jazz, blues, rock, latin jazz, pop, música urbana o flamenc. Els espais on tindran lloc els concerts seran places i locals tant de Castelló com d’Empuriabrava a partir de les vuit del vespre.

Entre els diversos artistes que actuaran, destaquen Ripoll&Riera (28 de juliol), Mambo Combo Duet (31 de juliol), Naiara López (2 d'agost), o Bigblack Rino Duo (23 d'agost).