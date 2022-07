El cor del col·legi St. Peter de York, dirigit per Paul Miles-Kingston, actua aquest dimecres a les vuit del vespre a Figueres, concretament, a l’església Sant Pere. El concert forma part d’una gira que porta aquests joves cantaires a recórrer diferents escenaris de Catalunya com Blanes, Reus i, finalment dissabte, la cripta de la Sagrada Família, a Barcelona.

Aquest cor, que va arribar a la final del concurs nacional del Festival Hall per a cors el 2019, canta habitualment durant les misses escolars. La formació, a més, viatja per tot el Regne Unit actuant a catedrals tan importants com Westminster o la catedral de Santa Maria d’Edimburg. En aquesta gira catalana, les actuacions es preveuen variades i inclouran música coral i instrumental, de compositors que ja són clàssics com Vivaldi, Händel, Purcell, Mozart, Gershwin i Chick Corea. Val a dir que les entrades a tots els concerts són gratuïtes.