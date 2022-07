La segona edició del cicle de concerts Muga Amunt, organitzat per l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, ha programat tres concerts per a aquest juliol. En aquesta nova edició, s’ha apostat per bandes de mig format que en el seu conjunt interpreten clàssics de la música popular però que aquest cop també inclouen, en alguns casos, temes propis.

L’espai escollit és de nou el de la Font Pudosa, espai idíl·lic a peu del riu Muga. Bigblack Rhino Trio ha estat la primera formació a actuar, el 9 de juliol, i els seguiran, aquest dissabte, dia 16, Will & The Dirties, amb Glam Rock, i, el dia 23 de juliol, Möther Mine, amb Rock’N’Party. Tots els concerts comencen a les 11 de la nit. Guillem Camós, veu i guitarra; Roger Fernández, baix i veus, i Aleix Hortelano, bateria i veus, són la banda empordanesa i gironina de glam rock Will & The Dirties. Després de debutar amb el LP Outbreak, acaben de publicar el seu nou single, titulat Break the Rules. El grup fa un recorregut per diferents estils, el blues, Glam, Funk Rock... amb mirada jove i amb un repertori que combina versions amb temes propis. Grup de versions que fa un recorregut pels diferents gèneres musicals i clàssics del pop i del rock, assegurant dues hores de concert amb versions conegudes per a tothom. La seva diversió és la que transmeten al públic. El cicle de concerts Muga Amunt va néixer a Sant Llorenç de la Muga per enriquir l’oferta de concerts d’estiu a l’Alt Empordà, oferint actuacions que es poden gaudir a curta distància i en un espai incomparable.