Els pobles mariners viuen uns dies de festa amb la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors, una celebració que després de dos anys d’aturada per la pandèmia es torna a recuperar amb la mateixa vitalitat i ganes d’engrescar tothom, destaca la regidora de festes Elsa Rodríguez. «L’últim any que es va poder fer amb tota la seva esplendor va ser el 2019 i estem molt satisfets de poder-la tornar a programar amb tots els actes que són tradicionals de la festa».

A Llançà, s’han preparat tres dies plens d’activitats, del 15 al 17 de juliol. El primer dia de la festa, a les sis de la tarda i a l’escenari de la plaça Catalunya, s’han programat jocs tradicionals per entretenir la mainada. A més amb motiu de la festa del Carme, del 8 al 17 de juliol, hi haurà atraccions infantils al Port de Llançà per complementar l’oferta per als més petits. La festivitat es trasllada el mateix dia a un dels escenaris habituals, l’aparcament del Port, a les onze de la nit amb Ball de festa major amb Big Mouthers i tot seguit Dj. Lia Jensen.

L’endemà dia 16, festivitat del Carme, se celebra a Llançà amb l’habitual ofici cantat en honor a la Verge amb la coral Palandriu, a la Pineda de la Capella del Port, a les onze del matí. A continuació, a un quart d’una del migdia, sortirà la imatge de la Verge en processó fins al Port i d’allí navegarà per les aigües, en la que resulta ser una tradició molt vistosa i emotiva tant per a la gent del poble com per als visitants, amb acompanyament de la xaranga Damm-Er. El mateix dia a les onze de la nit i de nou a l’aparcament del Port torna el ball de festa major amb Dammershow i múisca Dj.

Havaneres i castells de foc

La festa arriba al seu punt final diumenge amb una de les tradicions més esperades, la Cantada d’havaneres que es farà a les deu del vespre amb els grups Americanus i Les Anxovetes, a l’aparcament del Port. Es recupera la tradició del cremat a càrrec dels Amics del cremat de Llançà i com és habitual l’actuació s’interromprà a la mitjanit per veure el Gran Castell de focs d’artifici. Val a dir que hi ha molta gent que espera la festa del Carme de Llançà per veure l’espectacle de focs. És una de les activitats que té més expectació, ja que aquest acte congrega una gran multitud de gent a la platja del port i voltants. Però és important ressaltar que totes i cadascuna de les activitats programades són molt participatives, ja que formen part de l’entramat de la festa del Carme, que organitza l’Ajuntament amb la Confraria de Pescadors.

Una tornada esperada

Després del castell de focs, continuarà la cantada d’havaneres per tancar la nit. L’Ajuntament i la Confraria decideixen els actes de la festa que des de fa anys repeteix un format que funciona molt bé, apunta la regidora. «La festa del Carme representa germanor. És una festa que alberga gran quantitat de gent, no només de Llançà, sinó que també gent arribada d’altres llocs, amb de l’objectiu de passar-lo bé i gaudir de l’estiu» apunta la regidora. Rodríguez destaca també que «fa dos anys que no podem fer la festa del poble com cal i la gent del municipi ja té moltes ganes.

Ara el poble està molt ple i tothom vol gaudir de la celebració del Carme com a tal». Un altre dels aspectes més rellevants d’aquestes festes és que acull a tota mena de públic, des dels més petits, fins als més grans, conclou.

L’activitat continua a Llançà

La programació d’activitats al municipi no s’atura, sobretot a l’estiu, i un cop passades les festes del Carme el públic podrà continuar gaudint de moltes propostes com l’espectacle Bona Gent de Quim Masferrer que es farà a La Gola del Port de Llançà.

Serà el proper 23 de juliol a partir de les deu del vespre i les entrades ja estan a la venda al web de l’Ajuntament.

Una trobada de germanor dins l’àmplia oferta lúdica de l’estiu

La Festa del Carme és un atractiu més en el conjunt de l’oferta lúdica i cultural del municipi de Llançà i una de les celebracions més arrelades al poble de mar, una festa de germanor per fer gaudir la gent del poble i de fora. Durant els mesos d’estiu, igual que durant la resta de l’any, a Llançà es crea un programa d’activitats lúdiques i culturals importants per tal de poder atreure a nous visitants i consolidar els que ja té. A més cal sumar totes les activitats que l’Ajuntament ofereix durant l’estiu per gaudir en família, propostes que inclouen des d’espectacles, activitats esportives, culturals i d’oci per a tots els públics, un ampli ventall de propostes per a totes les edats i cada dia de la setmana, fins al 3 de setembre. Són propostes d’esport i salut, mar i natura, història i patrimoni, visites guiades, jocs i manualitats infantils, així com servei de biblioplatja, sessions de contes, tallers familiars i algunes novetats com ara Dansa Terra i Mar, que es va fer per primer cop dissabte passat i es repetirà el 3 d’agost. Sobre ritmes africans, el públic aprendrà passos de danses inspirades en la natura, per sentir-nos connectats a la Terra. Els moviments tenen com a objectiu millorar la coordinació, la flexibilitat, la força i ens faran sentir plens de vida. Per a més informació i reserva de les activitats cal adreçar-se a les Oficines de Turisme de Llançà i a l’apartat experiències de la web: www.visitllanca.cat.