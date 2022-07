Juan Francisco Ortiz és el fill de Francisco Ortiz Torres, deportat número 4245 al camp d’extermini nazi de Mauthausen, on va estar pres quatre anys. Com a compositor i guitarrista, posa la seva música al servei de la memòria històrica i aquest dissabte, 16 de juliol, a les 12 del migdia, ofereix un concert a Torroella de Fluvià, al Centre Cultural i Recreatiu (Sala de Ball), acompanyat pel seu fill, el violoncel·lista David Ortiz.

Juan Francisco Ortiz, el 2005 va actuar al Memorial de Mauthausen per al 70è aniversari de l’alliberament del camp de concentració. Des d’aleshores, ofereix aquest programa de memòria històrica i ha tocat en espais tan emblemàtic com la casa natal de Federico García Lorca a Fuente Vaqueros, a la de Miguel Hernández a Oriola, a Colliure i a Baeza per recordar Antonio Machado, al Memorial de Corbera de l’Ebre, a Carabanchel, per als reclusos, i a la Maternitat d’Elna.

David Ortiz va estudiar violoncel al Conservatori Nacional de Música de Perpinyà. Amb el seu pare, és el relleu d’aquest treball de la memòria històrica i com a professor no deixa de rememorar aquesta història tant en instituts i escoles com en centres culturals. Guitarrista i violoncel·lista fan parada aquest cop al petit poble de Torroella de Fluvià.