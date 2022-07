El municipi de l’Escala compta amb una llarga tradició de celebracions de la Festa de la Mare de Déu del Carme, un homenatge a tota la gent que ha dedicat la seva vida a la mar i també a les persones amb més edat del poble. Una festivitat emotiva per als vilatans d’aquest municipi mariner i que enguany encara ho serà més, ja que recupera el seu format tradicional després del parèntesi obligat per la pandèmia.

L’any 2019, va ser la darrera ocasió que l’Escala es va vestir de gala per a celebrar la diada dedicada a la Verge del Carme i el dissabte 16 de juliol es tornarà a viure pels carrers del poble. Fonts municipals asseguren que «hi ha moltes ganes de recuperar el format tradicional de la Festa del Carme, ja que amb aquests dos anys de pandèmia s’havien hagut de fer modificacions com no fer el dinar o el ball». Des del consistori escalenc afegeixen que «pel retorn que hem rebut de l’opinió de la gent, al poble es respiren moltes ganes de celebrar».

Aquest any compta amb una modificació inèdita: per a poder participar en l’homenatge a la vellesa caldrà tenir o complir durant aquest 2022 els 73 anys i no els 70 com fins ara, és a dir, només podran haver-hi persones nascudes abans del 1949 o durant aquell mateix any.

Es tracta d’un canvi a la normativa vigent des del 1952, any en què es va celebrar la primera edició de la festa, i que des de l’Ajuntament defensen amb l’argument que «tenint en compte que s’ha elevat l’edat de jubilació i que l’esperança de vida ha millorat molt és el moment de fer aquest canvi. No és el mateix tenir ara 70 anys que l’any 1952, aleshores eres vell i ara encara ets jove».

Un canvi que té com a objectiu acabar arribant als 75 anys com a requisit per a participar en l’homenatge. Per no fer el canvi de cop dels 70 als 75 anys, l’organització va decidir fer-ho de manera esglaonada i que enguany s’elevi als 73, el 2023 als 74 i així assolint la meta dels 75 anys l’any 2024. El motiu pel qual s’ha decidit portar-ho a terme d’aquesta manera és que «les persones que van participar l’any 2019 amb 70 anys, si ara hi hagués el requisit dels 75 anys, no podrien ser-hi i no tindria sentit» afirmen des de l’Ajuntament de l’Escala. Segons la mateixa institució, la població ha entès bé la mesura i no s’han rebut queixes pel canvi.

El dia de la festa

La Festa del Carme s’inicia al voltant de les sis del matí quan es comença a treballar en l’elaboració de la tradicional catifa situada just davant la porta de l’església de Sant Pere de l’Escala. Aquesta peça està feta amb sal tenyida i enguany anirà dedicada a la Pau. Es tracta d’una obra que es deixa a la mateixa plaça de l’Església durant tot el dia i que durant la processó només és trepitjada per aquelles persones que porten la figura de la Verge del Carme damunt de les espatlles i les autoritats.

L’altra gran part de la jornada festiva és la processó, la qual compta amb dues parts: una marítima i l’altra terrestre. A les onze es donarà el tret de sortida a la processó marítima encapçalada per l’embarcació dels Creuers Mare Nostrum que, com és habitual, transportarà la Verge del Carme. Aquesta tindrà com a punt de sortida el port de la Clota i finalitzarà a la platja de les Barques. A la processó, s’hi sumaran moltes altres embarcacions, tant de pesca com lúdiques, que acompanyaran la Verge fins a la seva arribada.

A més, poc després de les onze arribarà a l’antic port de l’Escala, que es trobava a la mateixa platja on finalitza el recorregut marítim, la barca de rem de la Secció del CER (Centre Esportiu i Recreatiu) donarà la benvinguda a la Verge del Carme.

Com marca la tradició, el creuer Mare Nostrum arribarà a la platja de les Barques des d’on s’iniciarà la processó terrestre. Tot seguit, un grup de mariners desembarcarà la Verge adornada amb flors naturals.

El recorregut per terra ferma sempre va encapçalat pels gegants de la vila, en Peret i la Maximeta, i amenitzat per l’acompanyament musical de la Cobla Costa Brava. A més, un grup d’infants carregaran un baiard petit, construït per Sebastià Callol, ple de peix com a ofrena a la Verge.

La processó terrestre tindrà com a protagonistes les persones homenatjades en aquesta diada: les persones grans de l’Escala. Aquestes, conjuntament amb un acompanyant, emprendran un camí d’uns 400 metres que recorrerà els carrers del centre del poble, concretament els carrers del Port, del Mar i Enric Serra i acabarà a l’església de Sant Pere.

En arribar a l’edifici parroquial, se celebrarà la solemne Eucaristia que comptarà amb la participació de la Cobla Costa Brava i en acabar hi haurà una actuació musical a càrrec de la coral Jardí del Pedró. Per tancar els actes matinals, a la sortida de l’església es ballaran tres sardanes de vermut.

Torna el Dinar de Germanor

Aquest ball de la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan serà el preludi del dinar de Germanor que anirà a càrrec de l’Ajuntament. Aquest 2021 es recupera, finalment, un dels actes més esperats de la celebració i que segons fonts municipals «les persones que han vingut a apuntar-se o que hem trucat informant que es podia fer el dinar estaven sorpresos i il·lusionats de tornar a poder fer aquesta part tan important de la festa». El dinar tindrà lloc a la Sala Polivalent de l’Escala, ja que «al municipi no comptem amb un restaurant prou gran per a poder encabir les més de 250 persones que hi ha inscrites entre homenatjats i acompanyants» informa el consistori escalenc.

A part del canvi d’ubicació, també canvia la distribució de l’espai perquè ja no es faran taules llargues d’entre 20 i 30 persones, aquest any hi haurà taules rodones per a deu persones, quelcom que l’Ajuntament justifica afirmant que «no és que les mesures sanitàries ens obliguin a fer-ho, però ho fem així per intentar evitar una major propagació del virus i més tenint en compte que els assistents formen part d’un grup d’edat considerat de risc». De fet, les taules estaran separades entre elles i ho descriuen com «si es tractés d’un banquet de casament».

Durant el dinar de Germanor, s’obsequiarà a totes les persones homenatjades amb un record que des de l’organització asseguren que «ja tenien preparat fa dos anys per si s’hagués pogut celebrar la Festa del Carme». A més hi haurà dues persones que rebran un reconeixement, però que fins al moment de l’acte no se’n farà públic el nom perquè s’escull durant el mateix dinar. L’Ajuntament exposa que «ho escull la mateixa comissió amb uns criteris que poden anar canviant com per exemple: la persona més gran, la que ha col·laborat durant més temps, qui tot i tenir algun impediment ha participat en els actes...».

A la tarda, la festa continuarà a la Riba amb una audició de sardanes a les set de la tarda a càrrec de la Cobla de Costa Brava, i a la nit l’Orquestra Internacional Costa Brava serà l’encarregada de posar punt final a la festivitat de la Verge del Carme amb un ball de fi de festa.