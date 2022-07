Monica Bellucci es posarà a la pell de Maria Callas aquest divendres a la nit amb l'espectacle Maria Callas, lettres et mémoires, cap d'aquesta 36a edició del Festival Castell de Peralada. Ho farà mostrant la dualitat de la soprano que era famosa i popular com a personatge mediàtic, però se sentia fràgil i sola en la intimitat. Durant la presentació de l'espectacle aquest matí a l'Hotel Peralada, l'actiu italiana ha dit que connecta amb la soprano perquè "el públic té una imatge de mi que discerneix de la realitat", com passava amb Callas. Aquest és el primer cop que l'obra s'interpreta a l'Estat, després d'haver passat per diversos països d'Europa on, segons el director d'escena Tom Volf, "ha captivat al públic".

L'actriu italiana Monica Bellucci pujarà demà a l'escenari del Festival Castell de Peralada per interpretar Maria Callas, lettres et mémoire a les deu de la nit. Ho farà llegint una vintena de cartes originals que la soprano va escriure entre els anys 50 i els 70 i sota la direcció d'escena de Tom Volf, qui ha estudiat la soprano durant una dècada.

Volf ha dit durant la presentació que l'espectacle "retorna Maria Callas a Espanya", on va actuar un parell de vegades al llarg de la seva carrera i d'on era originària la seva mestra Elvira de Hidalgo, a qui també dedica una de les cartes de l'espectacle.

L'escena és senzilla i s'inspira en l’apartament parisenc on Maria Callas va passar els últims quinze anys de vida. Al centre de l’escenari, hi ha un sofà que és una reproducció exacta del que hi havia a l’avinguda Georges Mandela de París. I també un gramòfon, ubicat en una punta, on la soprano escoltava els seus enregistraments i la música del bel canto que tant li agradava.

Monica Bellucci seurà demà en aquest sofà per recitar la vintena de cartes. Ho farà vestida amb un vestit que va pertànyer a Maria Callas, prestat per la col·lecció italiana My Private Callas. És la primera vegada que algú més que la soprano portarà aquest vestit que es va mantenir apartat en secret durant més de seixanta anys. "Quan me'l vaig provar, m'anava perfecte", ha explicat Bellucci, que ha afegit que li va semblar "una senyal" per interpretar aquest paper.

Bellucci ha remarcat també que quan Volf li va proposar interpretar l'obra "estava espantada per actuar en un escenari" -normalment fa pantalla-, però que va decidir acceptar-ho després de llegir les primeres cartes que eren les que havia enviat al magnat grec Aristotelis Onassis amb qui tenia una relació sentimental. "Em van tocar molt", ha dit, i ha assegurat que va voler acceptar el projecte perquè va connectar molt amb ella "per la seva dualitat entre la diva i la dona amb un cor fràgil".

Posar-se en el paper d'una cantant d'òpera ha estat més fàcil per a Bellucci, segons ha dit, gràcies al paper que va interpretar en la sèrie televisiva 'Mozart in the jungle', on precisament interpretava una cantant d'òpera. Tot i això, ha reconegut que no s'hagués esperat mai que Volf li oferís aquest paper.

L'escena anirà acompanya de l'orquestra Gio Symphonia, dirigida per Francesc Prat, que posarà música als espais entre carta i carta. "És tot instrumental i ens ajuda a respirar", ha destacat Prat. En alguns moments de l'espectacle també es donarà pas a Maria Callas a través d'una gravació.

Tom Volf, una dècada estudiant Maria Callas

El director Tom Volf ha explicat que va descobrir el personatge de Maria Callas quan vivia a Nova York. Des de llavors, no ha parat d’investigar sobre la que, per a molts, ha estat la veu més gran del segle XX, i així s’ha convertit en un dels experts més grans sobre l’artista novaiorquesa. Autor del documental 'Maria by Callas', així com de les iconografies Maria by Callas: In Her Own Words, Callas Confidential i Maria Callas. Lettres et mémoires, Éditions Albin Miche (en castellà Maria Callas. Cartas y memorias, ed. Akal, 2022), Volf ha coincidit amb Bellucci a destacar la dualitat de la soprano: diva com a artista i fràgil en la intimitat.

Amb tot, l’espectacle Maria Callas, lettres et mémoire posa la veu de Maria Callas al centre de l’escenari i permet, a través d’un nombre de documents i arxius seus no publicats, explicar la seva història, amb les seves pròpies paraules i a través de tres etapes de la seva vida: la de 1950, amb les primeres interpretacions i el casament amb Meneghini; la de 1960, quan coneix Onassis i la seva història d’amor, amb la separació vuit anys més tard, i la de 1970, els últims anys, plens de nostàlgia i de soledat. Volf ha assegurat que Callas va dedicar-se primer a la vida professional "abandonant la privada", però que després va fer al revés. Bellucci ha afegit que "estava disposada a deixar la fama per amor" i que "va acabar morint de pena" per la seva "fragilitat".

Volf ha acabat dient que l'elecció de Bellucci ha estat un encert per les coses que comparteixen els dos personatges i ha assegurat que "és un plaer sentir les paraules de la Maria Callas tornar a la vida a través de la Monica".