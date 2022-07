La cantant Ju ha estat l’encarregada d’aixecar el teló dels Vespres Musicals de Vilafant amb un concert solidari on tots els beneficis recollits han anat destinats a l’Associació Contra el Càncer del municipi. El recital es va celebrar el divendres 8 de juliol, a 2/4 de 10 del vespre, i va omplir Palol Sabaldoria de ritme i de gairebé 200 persones, entre públic i col·laboradors. «La veritat és que ha quedat demostrat que hi ha gent solidària que es bolca en aquests actes, i que col·laboren», explica Olga Serrats Juanola, presidenta de l’associació Catalunya contra el Càncer a Vilafant.

I és que per poder tirar endavant el concert, s’ha comptat amb la col·laboració de la Revolució Jove, que va encarregar-se del servei de bar, així com d’El Graner, que oferí entrepans fets amb embotits de proximitat. Tots els diners recaptats van destinats també a l’Associació. A la vegada, es va comptar amb el suport de diversos concessionaris i empreses, així com de l’Ajuntament.

Val a dir que el concert de Ju va ser ben especial, ja que va interpretar temes dels seus dos discs, i poemes de Maria Mercè Marçal i Clementina Ardariu, amb una veu melòdica que va enamorar el públic. Un cop va finalitzar la seva actuació, Dj Alegre va oferir una sessió musical.

Després d’aquest solidari tret de sortida, ara els Vespres Musicals continuen, i aquest divendres, 15 de juliol, arriba a Vilafant el grup Gema 4, que interpretaran boleros, guarachas i txa-txa-txàs. I el 22 de juliol, el certamen posarà el punt final amb l’actuació de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic.