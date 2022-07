Les Festes del Carme d’Empuriabrava recuperen la seva normalitat després de dos anys de pandèmia i tornen a brillar amb un programa d’activitats que comença el 14 de juliol i s’acabarà el diumenge 17 de juliol. «Aquest és el primer any que la festa es fa com abans de la pandèmia amb quatre dies plens de propostes per fer gaudir tothom» ha destacat el regidor de festes, David Garre. Els dos darrers anys s’havia mantingut alguna activitat, sempre adaptada a la situació sanitària, però enguany «seran unes festes com sempre, amb una àmplia programació, des de dijous, i durant tot el cap de setmana».

El tret de sortida de les Festes del Carme tindrà lloc aquest dijous 14 de juliol al passeig Marítim d’Empuriabrava amb la Holi Color Party, a les sis de la tarda, i la festa de l’escuma, a continuació, dos clàssics de la programació adreçats als més petits. A les deu del vespre, hi haurà ball amb Musimano i s’ha programat un espectacle de drons, els quals s’enlairaran a les onze de la nit i il·luminaran el cel de la Platja d’Empuriabrava com una de les novetats del programa festiu: «És una provatura, hem vist que alguns ajuntaments ja substitueixen els focs artificials per espectacles de drons amb llum, però de moment aquest any mantenim l’espectacle piromusical amb castell de focs, que es farà com a cloenda».

Segon dia d’actes

La programació continua amb l’espectacle infantil de Jordi Patxeco que estrenarà la segona diada festiva, a l’espai de la plaça de les Palmeres. El mateix dia s’han programat sardanes al mateix espai amb la Cobla Rossinyolets.

La jornada de divendres, dia 15, es tancarà amb música ska. El grup Skatalites actuarà al passeig Marítim. Són els creadors del gènere i es troben de gira pel nostre país. La banda del 2022 compta amb pioners de la música reggae Vin Gordon, Val Douglas i Larry McDonald, juntament amb membres establerts i nous. Cadascun d’aquests músics aporta una història individual i un talent extrem que s’uneixen amb l’amor per la música i l’honor de representar els creadors de l’ska. La banda original dels Skatalites es van formar el 1964 a Kingston, Jamaica, i dels fundadors actualment només Doreen Shaffer, una de les cantants més excel·lents i respectades de Jamaica, continua sent l’únic membre original de Skatalites. Sovint se l’anomena amb raó la Reina de l’ska.

Aquesta banda actuarà juntament amb Skatalà, un altre grup mític del gènere, a l’escenari de la Platja d’Empuriabrava. Skatalà va ser un grup de música català procedent de Barcelona, pioner a tocar ritmes jamaicans en la península Ibèrica. El grup va començar en 1985 i es va dissoldre en 1997. El 2005 van fer una gira de 12 actuacions a Catalunya per a celebrar el 20è aniversari de la banda.

Música i dansa

La música dona pas a la dansa i aquest dissabte 16 de juliol torna un dels esdeveniments prepandèmia, el Festival Castelló Dansa amb l’Esbart de Castelló d’Empúries i l’Esbart de la Vila de Gràcia de Barcelona, a les set de la tarda, a la plaça de les Palmeres.

Aquella mateixa tarda la Xaranga Los Labradores acompanyarà les embarcacions a la Processó de la Verge del Carme fins a la Capella de la Verge del Carme on es farà una benedicció i cants a la verge. Hi haurà sardanes amb la Cobla Rossinyolets i plantada de gegants amb la colla gegantera de Castelló d’Empúries a les vuit del vespre.

Quan ja sigui entrada la nit, continua l’oferta musical, al passeig Marítim que acollirà els concerts de les barcelonines Maruja Limón i el de Santa Coloma de Gramanet, Muchachito Bombo Infierno en una nit que promet molta festa. El primer dels grups, Maruja Limón, presenta una varietat d’influències musicals que transiten entre els ritmes llatins, la música mediterrània i el pop, totes elles articulades entorn d’una arrel flamenca. Són compositores i arranjadores dels seus propis temes, que reflecteixen les seves personalitats i la seva complicitat. L’altre grup en actuar, Muchachito Bombo Infierno ofereix música de barri, on el rock es fusiona amb la rumba catalana, el swing i el reggae, en el que ha estat batejat com rumboxing.

L’últim dia de la Festa, diumenge, es recupera la Sardinada Popular, la qual tindrà un vessant solidari, ja que els beneficis que s’hi recullin aniran destinats a les persones malaltes de càncer. «Amb la pandèmia les activitats per menjar havien quedat més limitades, però enguany ja l’hem pogut recuperar» remarca el regidor.

La sardinada popular és un dels actes més tradicionals de les festes del Carme. Des de fa uns anys, l’organitza la Fundació Oncolliga de Castelló d’Empúries que va agafar el relleu dels Amics de Francesc Cabot i l’Associació de Veïns Rosa dels Vents els quals celebraven aquesta trobada solidària en memòria de Francesc Cabot, a benefici de les persones malaltes de càncer. La presidenta de l’Oncolliga, Margarida Gelabert, explica que «tots els beneficis de la sardinada es destinen als projectes que té en marxa l’Oncolliga Girona, on s’envia tota la recaptació».

Durant l’any, des de la delegació de Castelló, són diferents les activitats que s’organitzen per recaptar fons: el dinar de carnaval, la recentment recuperada sardinada i per la festa major d’estiu, juntament amb Càritas i Tamariu celebraran una nova edició de Tapes a la fresca.

Continua la gresca

Seguidament, a l’escenari del passeig Marítim, hi haurà concert d’havaneres amb el grup Terra Endins i ball amb l’Orquestra Saturno. El punt final d’aquests quatre dies serà un espectacle piromusical que omplirà de llum el cel d’Empuriabrava, una de les activitats més populars de la celebració.

Les festes del Carme arriben a Empuriabrava en ple pic de l’arribada del turisme a la localitat. És una de les primeres propostes a les quals seguirà un ampli ventall d’activitats per amenitzar les nits d’estiu. Entre elles hem pogut gaudir dl Festival Istiu que s’ha celebrat des del passat 4 al 10 de juliol a Castelló d’Empúries i a Empuriabrava.

El mes vinent arrencarà també una nova edició del Festival de Jazz a la plaça de les Palmeres. L’11 d’agost està prevista l’actuació en homenatge a Ray Charles, el dijous 18 d’agost s’homenatjarà Django Reinhardt i finalment el 25 d’agost hi haurà un tribut a Paquito D’Rivera.

Empuriabrava s’omple de propostes festives durant tot l’estiu

L’organització de les festes del Carme compta amb algunes col·laboracions com la de la Comissió de Festes d’Empuriabrava que enguany s’encarrega de portar el bar. Des de la Comissió, s’està treballant per amenitzar de propostes l’estiu i ja ha previst que se celebri el pròxim dia 23 juliol el Summer Festival. La Comissió també prepara per al 13 d’agost un altre esdeveniment, l’Empuria Rock. A part, cada diumenge de juliol i agost fan l’Empuria Fantasy que és una festa per als nens. Els actes són a la platja.