La 8a edició de l’Escola d’Estiu de Glosa se celebra del 12 al 15 de juliol a Capmany. Un any més, el certamen és el punt de trobada de glosadors arribats de tots els Països Catalans. L’Escola d’Estiu de Glosa es presenta com un espai on els més novells en el món de la glosa viuen una immersió inoblidable i on docents de tots els nivells educatius intercanvien experiències de com treballen la cançó improvisada a l’aula.

L’Escola, organitzada per Cor de Carxofa, entitat pel foment del glosat, compta amb el reconeixement i el suport del Departament d’Educació de la Generalitat i s’ofereix dins del Pla de Formació Permanent, com a curs de quaranta hores per a docents. Cor de Carxofa gestiona l’Escola d’Estiu de Glosa a través d’Eduglosa, la plataforma de referència per a materials sobre glosa aplicats a l’àmbit de l’ensenyament; gràcies a la qual cada vegada són més les escoles i instituts que fan servir la glosa com a recurs pedagògic. Trobada de Cantadors L’Escola d’Estiu de Glosa és filla de la Trobada de Cantadors d’Espolla, que aquest any celebra la 18a edició i té lloc els dies 15 i 16 de juliol. La programació de l’Escola està pensada per poder-se compaginar amb les diferents activitats de la trobada, com el combat del Rei o la Reina de Nyacres del dia 16. A la trobada, el dia 15 es fa la glosa de vins a la plaça Marquès de Camps.