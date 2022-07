L’artista de circ d’origen català i sirià Amer Kabbani va representar, el dissabte 9 de juliol, a dos quarts de nou del vespre, a l’Escala, l’espectacle Runa. Ho va fer en el marc del Festival Portalblau, i en un espai que ve li esqueia, la Muralla Grega d’Empúries.

La representació, que va congregar força públic –de fet, es van exhaurir les entrades– va ser tot un èxit, i és que lluny de ser un espectacle de circ convencional, Runa reflexiona, amb la participació directa del públic, sobre com al llarg del temps veiem a través de les pantalles les guerres i les injustícies, però hi ha un cert sentiment de passivitat perquè sembla que «aquest món» queda lluny, i no va amb nosaltres, però que en realitat hauria d’afectar-nos com si en fóssim els protagonistes principals.

Ara, Portalblau continua amb la seva programació, i el 22 de juliol serà el torn de l’espectacle Licaó. Apologia del desig, i el dia 23 es farà una xerrada amb Mahi Binebine i Manuel Forcano a l’Alfolí de la Sal.