La Sala del Cortalet, dels Aiguamolls de l’Empordà, acull l’exposició de pintura Som Natura, de l’artista Beni Ballesta. Tal com buscaven els impressionistes, l’artista escalenca apropa al paisatge a través de la llum i l’atmosfera. «M’agrada molt observar com es comporta la natura i com tot participa en tot. El meu estil es podria definir com naturalisme poètic, ja que expresso amb el paisatge l’emoció i les sensacions que m’aporta, més que el detall de la realitat. Per exemple, quan pinto una sortida de sol, també és símbol d’una nova oportunitat que ens ofereix el nou dia, o quan apareix el vent o el mar en les meves obres, també estic parlant de llibertat».

La vida és canvi, els colors canvien amb el pas dels dies, les formes reposen o creixen, l’aire i l’aigua juguen formant cels clars, o boires baixes, o càlids capvespres, un mateix lloc mai és dos cops igual, destaca l’artista. D’aquesta manera, en aquestes més de trenta obres realitzades en acrílic sobre fusta, Beni Ballesta ens endinsa en emocions com la bellesa, la calma, l’harmonia, la vibració i la vida. «Especialment en aquesta exposició dedicada als aiguamolls i els seus voltants, he gaudit molt observant com n’és d’important aquest espai per tants animals i espècies que hi viuen o i estan de pas. És refugi, aliment, casa, camí, trobada... Hem de ser conscients de tot això i amb l’art podem ajudar a fomentar l’amor i el respecte cap a la natura i el territori. Som natura». L’exposició es podrà veure fins al 27 d’agost, cada dia de nou a dos quarts de set de la tarda. Els dilluns i dimecres al matí del mes de juliol comptarà amb la presència de l’artista.