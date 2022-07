Lladó ja ho té tot a punt per gaudir, un any més, de la seva Festa Major, que enguany se celebra del 7 al 10 de juliol, i recupera la seva esplendor prepandèmica, amb actes per a tots els gustos, com el concert de l’Orquestra Mitjanit o la botifarrada popular. «El 2019 vam fer un canvi de programació, i vam idear actes per a tothom. Ara, recuperem aquest propòsit», explica Berta Puig, presidenta de la Comissió de Festes.

A més, una de les novetats de la festa és que, recuperant una antiga llegenda que diu que al poble, antigament, se celebrava la Festa Major al setembre, i en voler canviar les dates i celebrar-la al juliol, com encara es fa actualment, hi va haver una disputa que va confrontar el poble. Aprofitant aquesta història, s’ha dividit Lladó en dos bàndols, els Esparvers i els Pinsans, i es faran proves competitives entre els dos grups. Val a dir que, tot i que la festa comença oficialment el 7 de juliol, aquest cap de setmana passat ja s’han fet actes com una donació de sang, o la recollida de residus al bosc. La festivitat també es completa amb el segon concurs de decoració de balcons.