El Festival Castell de Peralada torna, un any més, per ser «el somni d’una nit d’estiu», i ho fa amb un cartell de luxe. En aquest sentit, l’encarregada d’alçar el teló d’aquesta 36a edició és una companyia de dansa de reconegut prestigi internacional, la Bayerisches Staatsballett, el Ballet l’Òpera de Munic, que actuarà aquest divendres, 8 de juliol, a les deu de la nit, i també l’endemà, el dissabte 9 de juliol, a la mateixa hora.

La companyia bavaresa, que presenta un elenc de ballarins versàtils, i de qualitat i tècnica excepcional, presentarà un espectacle inaugural ben especial, on es mostraran tres coreografies de dansa contemporània: With a Chance of Rain, Bedroom Folk i Capriccio for Piano and Orchestra. Aquest serà, segons els organitzadors, un espectacle ple de «creativitat, passió i perseverança. Una nit d’èxtasi per als amants de la dansa».

En canvi, a la vetllada de dissabte, el Ballet de l’Òpera de Munic oferirà un triple bill: Affairs of the heart, Pictures at a exhibition i, de nou, Capriccio for Piano and Orchestra, el que promet ser «una delícia per a una nit d’estiu».

I després d’aquest explosiu tret de sortida del Festival Castell de Peralada, la setmana vinent la programació continuarà amb l’actuació d’artistes de gran renom. El divendres 15 de juliol, a les deu de la nit, serà el torn de l’actriu Monica Bellucci, que es transformarà en la gran soprano Maria Callas, i fins i tot lluirà un vestit que pertanyia a la mateixa diva. I a través de documents i arxius inèdits, s’explicarà la seva història, amb les seves pròpies paraules. L’espectacle servirà per fer un homenatge a la gran cantant, en el centenari del seu naixement, tot recuperant un muntatge que s’havia fet pocs anys abans, inspirat en l’obra escrita per Tom Volf, qui va fer una biografia fidedigna de la vida de Maria Callas.

Un dia més tard, el dissabte 16 de juliol, a les deu de la nit, arribarà el torn del cantautor Joan Manuel Serrat, que torna als escenaris amb la seva última gira, El Vici de Cantar 1965-2022, amb la qual s’acomiadarà del públic després de més de mig segle de carrera. I, com no podia ser d’una altra manera, Serrat ha volgut fer parada al Festival Castell de Peralada, ja que el Noi del Poble Sec ha estat un artista assidu al certamen, pel qual assegura sentir «afecte alhora que un plaer i un vici».

El Festival de Peralada allarga la seva àmplia programació fins al 6 d’agost, amb actuacions de prestigi com la de l’Ensemble O Vos Omnes, que oferirà música vocal d’alt nivell, o la tragèdia lírica Nabucco, de Giuseppe Verdi. També destaca Hadrian, una òpera del geni musical Rufus Wainwright, i la Nit de Carreras, una vetllada que homenatjarà el mestre de la lírica.