Un any més, Vilafant torna a omplir-se de música i melodies al ritme dels Vespres Musicals. La proposta té com a escenari Palol Sabaldòria, espai que acull el certamen des de fa tres anys i, tot i que enguany arriba a la seva 22a edició, encara preserva les seves arrels, ja que «musicalment mantenim l’estil de sempre, amb autors majoritàriament de proximitat, de Catalunya», detalla Xavi Garcia, regidor de Cultura. També subratlla que, per organitzar els Vespres Musicals, «hem tingut l’assessorament del cantautor Joanjo Bosk».

El tret de sortida d’aquest singular festival té lloc aquest divendres, 8 de juliol, a 2/4 de 10 de la nit, amb el concert de Ju, nom artístic de Judit Puigdomènech. La cantautora ofereix una actuació emmarcada en la presentació del seu treball Entre la terra i el cel, proposta melòdica que marida la veu d’aquesta artista amb el so d’una guitarra acústica. A més, aquest serà un recital ben especial. «És solidari, i els beneficis que es recullin aniran destinats a l’Associació Contra el Càncer de Vilafant», explica Garcia, que també detalla que les entrades, que tenen un preu-donatiu de 12 euros, ja es poden adquirir online, si bé el mateix dia es podran comprar in situ a partir de dos quarts de nou del vespre. Alhora, també cal destacar que «hi haurà servei de bar, a càrrec de la Revolució Jove, i tots els diners obtinguts també aniran destinats a l’Associació», diu el regidor. Boleros, rumbes i reggae Després d’aquest solidari tret de sortida, els Vespres Musicals de Vilafant continuaran el seu curs, en aquest cas amb dos concerts d’entrada gratuïta, com és habitual. El primer se celebrarà el 15 de juliol, a dos quarts de deu de la nit, i anirà a càrrec de Gema 4. Aquest reconegut quartet vocal enguany celebra el seu 25è aniversari, i presenta el disc i espectacle Veinticinco, on fa un repàs dels seus millors temes. I és que el grup format per Odette Tellería, Clara Luna, Michèle Alderete i Laura Flores, farà vibrar Vilafant al ritme de boleros, guarachas i txa-txa-txas. «Esperem emplenar el recinte, i que la gent s’ho passi molt bé i gaudeixi», destaca Xavi Garcia. I el segon concert, que servirà per posar el punt final de l’edició dels Vespres Musicals 2022, serà el de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic. El fundador del grup Dusminguet i alma mater de La Troba Kung-Fú, acompanyat de la seva banda, farà dansar petits i grans al ritme d’havaneres, música reggae i dub, entre altres. «Esperem que aquest també sigui un concert especial i que agradi a tothom», explica el regidor de Cultura, Xavi Garcia. Val a dir que durant els concerts dels dies 15 i 22 de juliol també hi haurà servei de bar de la mà de la Revolució Jove, i els beneficis obtinguts es destinaran al finançament de les diverses activitats que duu a terme aquest col·lectiu vilafantenc.