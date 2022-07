Amb l’actuació del grup Obeses, el dilluns 4 de juliol, al Palau dels Comtes, s’ha donat el tret de sortida del festival de música Istiu, que per segon any consecutiu omple de ritme Castelló d’Empúries i Empuriabrava, amb l’actuació d’artistes de quilòmetre zero. La proposta, que se celebra del 4 al 10 de juliol, inclou catorze concerts en espais amb encant del municipi. En aquest sentit, aquest dimarts, 5 de juliol, a la plaça de les Palmeres d’Empuriabrava, actua la compositora i cantant local Aria, a les 8 del vespre, i, dues hores més tard, Joanjo Bosk. Més endavant hi haurà concerts d’artistes com Ferran Palau i Albert Guinovart, i grups com El Pony Pisador.