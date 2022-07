El Casino Menestral Figuerenc, la Societat La Fraternitat i la Unió Escaulenca són els tres escenaris altempordanesos que acolliran aquesta temporada l'Alter Arts, l’activitat anual d’enguany de la Delegació Territorial de Girona de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC). Es tracta d'un cicle itinerant format per quatre propostes artístiques molt diverses que actuaran a sis ateneus gironins.

Els quatre espectacles que formen part d’aquest nou cicle són: Màgic Palo; Biterna; Cos(i)Ficades; i Poesia Sensual.

El Màgic Palo donarà el tret de sortida el diumenge 17 de juliol (12 hores) al Casal Camprodoní. La seva següent actuació serà la que estreni el cicle també a l'Alt Empordà. El 17 de setembre es podrà gaudir gratuïtament de l'espectacle del polifacètic mag a la Societat La Fraternitat de Sant Llorenç de la Muga, a partir de les 16 hores.

El divendres següent, 23 de setembre (21 hores), el Casino Menestral Figuerenc acollirà el cicle Alter Arts amb Biterna, un trio musical folk d’arrel celta i tradicional.

La Unió Escaulenca serà l'escenari de l'espectacle Las chicas del barro, de Cos(i)Ficades, el dissabte 29 d'octubre, a partir de les 16 hores. La Tanit i la Irene transportaran l'espectador a un univers únic a partir del fang, el teatre, la dansa, el circ i el diàleg.

La proposta de poesia i música de Rosa Pau, Poesia sensual, es podrà veure el dissabte 19 de novembre, a partir de les 19.30 hores, a la Societat La Fraternitat.

Alter Arts

Alter Arts, que es portarà a terme entre juliol i novembre de 2022, té com a objectiu reforçar el talent local i oferir als professionals un espai on exhibir les seves propostes artístiques. Un altre dels trets distintius del cicle és el desmarcatge de l’imaginari social dels grans pilars de les arts escèniques per apostar per altres expressions artístiques d’un format més alternatiu. I, a l’hora d’organitzar les activitats, també s’ha tingut en compte la paritat de gènere i la diversitat d’arts de la proposta.