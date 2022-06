Vuit escriptors –cinc dones i tres homes– han estat convidats a degustar algunes tardes d’aquest estiu, des de l’1 de juliol al 26 d’agost, als jardins de la Societat la Concòrdia d’Agullana, un racó plaent on parlar de la literatura catalana més actual. Es tracta de la dotzena edició del cicle Punt de Lectura, coordinat per l’historiador de l’art Enric Tubert, una ànima inquieta i també la persona que estableix la conversa amb els autors, la majoria dels quals han estat premiats aquest any.

La nòmina d’autors l’obre Rafel Nadal el divendres 1 de juliol parlant de la seva darrera novel·la Quan s’esborren les paraules (Columna). El segueixen Tània Juste, el 8 de juliol, premi Prudenci Bertrana 2021 amb Amor a l’art (Columna) i el dramaturg Sergi Belbel, darrer premi Sant Jordi per Morir-ne disset (Proa), el 15 de juliol. Maite Salord és la següent convidada. Guardonada amb el tercer premi Proa de novel·la per El país de l’altra riba, en parlarà el 22 de juliol. Xavier Aliaga clourà el mes de juliol. Finalista al 23è premi Llibreter, conversarà amb Enric Tubert i els lectors que el vulguin acompanyar, sobre Ja estem morts amor (Angle Editorial). L’agost s’ha concentrat en tres noms femenins. El 5 d’agost visita la Societat Glòria de Castro, finalista del 23è premi Llibreter amb la novel·la L’instant abans de l’impacte (Edicions del Periscopi). La següent convidada, el 19 d’agost, és la periodista Agnès Marquès, qui s’ha estrenat en literatura amb Ningú sap que sóc aquí (Columna). El cicle les tancarà el 26 d’agost amb un canvi d’escenari, com sempre, a la plaça Major de l’Estrada. Laia Aguilar ha estat l’escriptora escollida per parlar de Les altres mares (Columna). Totes les trobades són a dos quarts de vuit del vespre a excepció de les tres darreres, que es fan a les set de la tarda.