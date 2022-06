Un any més, Maçanet de Cabrenys s’omplirà de gresca i sarau en el marc de la Festa Major d’Estiu, festivitat que recupera el seu màxim esplendor després de dos anys afectats per la pandèmia. «La veritat és que hem tingut la sort que cada vegada que hem tingut festa, hem pogut celebrar-la en format reduït. Ara, però, tornem a la total normalitat al 100%, i recuperem moltes activitats», destaca Mercè Bosch, alcaldessa del municipi.

I és que durant quatre dies, de l’1 al 4 de juliol, Maçanet viurà una festa ben intensa, amb activitats per a menuts i grans. En aquest sentit, el fet que totes les associacions del poble hagin participat en la confecció del programa, ha fet que la proposta gaudeixi d’una rica varietat d’actes. «La Festa Major ha estat ideada per la comissió de festes, de la qual en formen part totes les entitats del poble, i s’ha escoltat la veu de tothom», explica Bosch. Alhora, l’alcaldessa destaca la col·laboració d’El Catau, l’associació cultural i juvenil, que s’ha implicat força en la festa, sobretot pel que fa a la gestió de les barres del servei de bar dels concerts pensats per als més joves del municipi.

I si la Festa d’enguany és, per se, ben especial, a més ve carregada de sorpreses, com la que tindrà lloc el dissabte 2 de juliol, a dos quarts de set de la tarda, en el marc del concert d’Els Pescadors de l’Escala a la plaça de la Vila. «Un dels membres és fill del nostre poble, i ha dedicat una havanera a Maçanet, i es presentarà en primícia aquí», declara Bosch.

La festa, però, haurà donat el seu tret de sortida un dia abans, el divendres 1 de juliol, jornada en què es podran escoltar les melodies i els càntics de la Coral de Maçanet. Actuaran a les vuit del vespre, a la plaça de la Vila. I més tard, ja a la mitjanit, les places i els carrers de Maçanet retronaran amb el concert del DJ Igxa, al pàrquing municipal. «Serà una bona forma d’animar a tothom a gaudir de la festa», subratlla Mercè Bosch.

I l’endemà, el dissabte dia 2, la gresca continuarà, en aquest cas amb una proposta pels més esportistes i aventurers: la Pedalada popular BTT, que sortirà del pàrquing municipal, i recorrerà indrets singulars del poble. «Aquesta és una proposta apta per a tots els públics», diu Bosch. Així mateix, aquell mateix dia, a les dotze de la nit, arribarà un dels moments més sonats de la festa: l’actuació de Banda Neon al pàrquing municipal. «El 2020 no van poder venir per la situació que vivíem, i ara per fi ho podran fer», explica l’alcaldessa.

I el diumenge 3, tindrà lloc la jornada més tradicional de la festivitat, i en la qual no faltarà l’Ofici Solemne, a les 11 del matí, i les sardanes, a les dotze del migdia i a dos quarts de set de la tarda. «El diumenge és el dia de la Societat, perquè aquí encara existeix l’antiga Sociedad de Socorros Mútuos, i se surt amb el penó, es va a l’església... I també hem volgut mantenir les sardanes per no perdre aquesta bonica tradició», detalla Bosch.

I per acabar, el dilluns 4, hi haurà inflables a la piscina municipal, i tothom qui vulgui, petits i grans, podrà acabar la festa ben remullat.