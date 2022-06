Sant Pere és la festa de Figueres, recorda el músic i director Carles Coll, i, per aquest motiu, ha estat aquesta la data singular, el 29 de juny a les 6 de la tarda, que ha escollit per fer el concert de presentació de l’orquestra Ciutat de Figueres, integrada per músics professionals i de dilatada experiència, alguns d’ells que havien format part de l’orquestra Filharmònica de Catalunya, amb el mateix Coll dirigint-la. L’actuació vol ser, segons Coll, «un acte de reafirmació musical figuerenca», i, per tant, el concert està dedicat a quinze grans compositors que ha donat la ciutat des del segle XIX fins l’actualitat, com Pep Ventura, Francesc Basil, Enric Montoriol, Lluís Bonaterra, Jaume Cristau, Florenci Mauné o Josep Maria Surrell.

«És un programa molt atractiu», assegura Coll. No només inclou sardanes sinó també polques i, fins i tot, masurques com Assumpció de Benet Ventura, el fill de Pep Ventura que va morir prematurament, de tuberculosi, als 31 anys quan just interpretava el solo de tenora del Per tu ploro del seu pare a la Selva de Mar. Totes les peces que s’interpretin estan arranjades per a orquestra de corda pel mateix Carles Coll qui té la voluntat que el concert tingui un component «didàctic». És per aquest motiu que en el programa de mà s’inclouen detalls interessants de cada peça. A més, Carles Coll ha ofert entrades a alumnes de diferents centres musicals de la ciutat perquè, segons ell, «és important que coneguin els seus predecessors que, sovint, no se solen estudiar». Figueres amplia a cinc dies les Revetlles de Sant Pere Una rapsoda i una soprano En aquest concert, l’orquestra no estarà sola. S’ha convidat a la rapsoda Maria Rosa Oliveres a recitar un fragment de la Balada del Sabater d’Ordis de Fages que, posteriorment, cantarà la soprano Clara Valero. Ambdues intèrprets faran el mateix amb Cerqueu-me vora la mar de Montserrat Vayreda. Oliveres també recitarà Edils, Planteu Figueres, del mateix Fages amb música de fons de Coll. Les entrades per aquest concert, que ja s’estan venent a bon ritme, costen 12 euros i es poden adquirir tots els dimarts i dijous fins al 29 de juny, de 7 a 9 del vespre, a la taquilla del Teatre Municipal. També es poden comprar al Cercle Sport Figuerenc, on s’estan fent els assajos, al casal de la gent gran i, fins i tot, es poden encarregar al Foment de la Sardana Pep Ventura.