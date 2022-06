L’educadora social Laura Ferrer proposa un taller d’estiu online sobre educació sexual i emocional per a adolescents d’entre 13 i 16 anys. Aquesta nova proposta vol ser un espai còmode i divertit per a aprendre i compartir sobre educació sexual i gestió emocional que es desenvoluparà al llarg de dues setmanes, del 27 de juny a l’1 de juliol i del 4 al 8 de juliol. Què és la sexualitat, com la vivim, perquè és tabú si a tothom li interessa?, o saber diferenciar entre relacions sanes i tòxiques i tenir una bona convivència a casa i amb les amistats són alguns dels temes que s’abordaran la primera setmana. En la segona es parlarà sobre la pressió estètica dels cossos «bonics» els enganys de TikTok i xarxes socials; els canvis del cos, la bellesa de la diversitat corporal i també perquè els adolescents viuen en una muntanya russa emocional cada dia, entre molts altres aspectes. En total el curs ofereix 10 hores en directe d’educació sexual i educació emocional. Més informació al telèfon 623 218 133.