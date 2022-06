El reconegut guitarrista Eduardo Niebla té previst oferir tres concerts a Cadaqués, Castelló d’Empúries i l’Escala dins del festival musical itinerant Mediterranean Festival Tour que tindrà lloc del 2 al 13 d’agost i del 9 al 25 de setembre. Una de les particularitats de la proposta és que tots els concerts es fan a esglésies, basíliques, castells i jardins.

Eduardo Niebla, que s’acompanyarà del guitarrista Joao Lima, té previst oferir un repertori musical ric i variat, amb molts matisos. Cada concert vol ser un recorregut per la seva llarga trajectòria amb peces emblemàtiques interpretades en auditoris similars arreu del món, on estableix un sòlid i innovador vincle entre el flamenc, el jazz-cool i el so mediterrani, junt amb altres composicions incloses al nou disc, Las Olas de Niebla. Les entrades ja es poden comprar al web planasconcert.com o a taquilla.