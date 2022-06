Els Vespres Musicals de Vilafant obriran la seva programació amb un concert solidari el pròxim 8 de juliol amb l’artista JU i Dj. Alegre, organitzat per l’associació Catalunya contra el càncer Vilafant per recaptar fons contra la malaltia. Ja estan a la venda les entrades amb un preu-donatiu de 12 euros. També es podran comprar el mateix dia a Palol Sabaldòria a partir de dos quarts de nou del vespre.

L’artista convidada en aquesta vetllada (21.30 hores) és Judit Puigdomènech que inicia gira primaveral i estiuenca amb la presentació del seu treball Entre la terra i el cel que reuneix els seus dos primers àlbums El món es mou i Bandera blanca tot apuntant cap a un nou treball que es podrà escoltar a la tardor. Amb una sonoritat plenament orgànica i formant un duet amb guitarra acústica, la veu de Ju planteja un context que s’emmiralla a la realitat pro activa tot cercant l’essència d’allò que «s’és». El so que neix de la quietud s’empara a un tot, i vinculant la melodia amb la poesia s’acull la llavor de les paraules, de poetesses com Clementina Arderiu i Maria Mercè Marçal. Una proposta única per veure-hi i escoltar en retrospectiva i poder tastar en primícia noves cançons que parlen de la nostra història i que apel·len a una consciència col·lectiva d’aquest país i del món.

A continuació actuarà DJ. Alegre, una jove DJ nascuda a la província de Giron. Des de ben jove la seva energia, vitalitat, ganes d’aprendre i el seu gust musical l’han convertit en una de les apostes segures per les discoteques i clubs, actualment ha estat llicenciada al Campus dj pro capitanejat per Serguei Rez, Ibai Cereijo, i Óscar Hernández, on ha millorat la seva tècnica i el seu mestratge en les cabines. El seu estil musical es predomina per la música electrònica i urbana, adaptant-se a qualsevol mena d’esdeveniment i local, com a productora ha creat alguns dels remixes més sonats en soundcloud i YouTube en 2021. Creadora del projecte wild sessions, sessions de música que connecten amb espais culturals i de valor històric, al costat del suport de l’ajuntament de Roses.

El cartell dels Vespres Musicals de Vilafant continua el divendres 15 de juliol amb Gema 4, i el proper 22 de juliol amb Joan Garriga. Les dues actuacions són gratuïtes.