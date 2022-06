La companyia figuerenca Tequatre posa punt i final a les representacions de l’obra No hi ha lladre que per bé no vingui aquest diumenge a les 7 de la tarda al centre cívic de Vila-sacra. Aquesta producció s’havia d’estrenar a Figueres al març de 2020 però la pandèmia va fer endarrerir la seva estrena fins al FITAG 2020, celebrat a finals del mes d’agost a la Sala la Planeta de Girona. Després de gairebé dos anys de gira, ara arriba el moment de dir adéu a aquesta obra i centrar-se en altres projectes, com Victòria de Pau Miró que es va estrenar el passat 1 d’abril al Teatre el Jardí de Figueres.