El 20 de juny és el Dia Mundial de les Persones Refugiades i, per aquest motiu, Stop Mare Mortum ha organitzat la Ruta de l’exili el 19 de juny, a la Vajol. La jornada vol posar el focus en els milers de persones que es veuen obligades a desplaçar-se de casa perquè la seva vida corre perill i han de caminar quilòmetres i quilòmetres per a trobar refugi. Per aquesta ocasió, s’ha elegit fer una de les rutes de l’exili republicà durant la Guerra Civil Espanyola, a partir de les 9 del matí, seguint aquest itinerari: la Vajol–coll de Lli–Les Illes–Coll de Manrella–la Vajol. Són 10,4 km amb 380 metres de desnivell, una ruta de dificultat moderada que es pot fer en unes tres hores. A la Vajol, s’han previst accions sorpresa, tallers infantils, dinar popular i concerts.