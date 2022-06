Amb un concert de Joana Serrat & The Great Canyoners on presenta cançons del seu nou disc, Hardcore from the heart, així com una petita actuació de Robert Molina, es clou aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, els actes del centenari de La Cate de Figueres. Per tancar la festa, a l’aire lliure i d’accés gratuït, hi ha una sessió de la Dj Rynaslect.