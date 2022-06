Malgrat la forta calor, la Fira del Pa de Castelló d’Empúries va aconseguir atraure molt de públic aquest cap de setmana passat. La diversitat d’activitats va permetre que diferents generacions gaudissin juntes dels actes com ara els tallers per descobrir tots els secrets de la farina i el pa. També cal destacar la participació de maquinària antiga per ensenyar el procés del batre o la xerrada sobre el pastisser Joan Mallol, que atraure molt de públic.