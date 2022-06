Figueres ha presentat avui la 36a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà, que tindrà lloc del 25 al 28 de juny a la Rambla, amb un espai central per a actuacions musicals. Dos anys després d'aturada per la pandèmia, la ciutat torna a acollir la mostra, que comptarà amb 17 expositors: 9 Cellers (Vinyes dels Aspres, Cellers Martí Fabra, Celler Cooperativa D’Espolla, Empordàlia, Espelt Viticultors, Mas Llunes, vinyes i cellers La Vinyeta, Peralada i Bodegues Trobat), 6 estands d'alimentació (amb productes agroalimentaris de l'Empordà) i 2 estands institucionals. També hi haurà un espai botiga on els visitants podran adquirir qualsevol ampolla de vi que es pot trobar a la fira.

Els horaris seran els següents: de 12 a 14 h i de 18 a 22 h els dies festius, i els dies laborables, de 18 a 22 h. Es vendran tiquets a un preu de 10 euros (inclouran 6 tiquets de vi, una copa personalitzada de la mostra i un tast guiat a la Galeria d'Art El Claustre). La Mostra del Vi presenta activitats professionalitzades dins els sector enoturístic: les rutes enogastronòmiques setmanals faran una parada a la Mostra del vi. Per altra banda, també s'han preparat tastos en espais singulars com el terrat de l'Ajuntament, el refugi de la plaça del Gra i la cripta de Caputxins. El pregoner d'enguany serà l'escriptor i periodista Martí Gironell. La inauguració de la Mostra tindrà lloc el dissabte, 25 de juny, a les 7 de la tarda. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "volem que la mostra del vi sigui una experiència del visitant tant amb el vi com amb la ciutat. És un exemple de com treballant conjuntament iniciatives privades i públiques poden donar fruit per ajudar a promocionar la nostra ciutat". La regidora de Fires i Festes, Ester Marcos, ha afegit que "la mostra coincideix amb les revetlles de Sant Pere i per tant, el centre de la ciutat bullirà d'activitats". Per la seva banda, el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, ha dit que "com a DO Empordà és un orgull tornar a celebrar la Mostra del Vi, i aquesta vegada amb una aposta de canvi de dates. És una de les fires més antigues de Catalunya i donen un valor qualitatiu i de prestigi a la ciutat". Rutes enogastronòmiques Dissabte 25: 11 h punt de trobada Hotel Duran. 11:45 h Bocam. 12:30 h Mostra del Vi.

Diumenge 26: 19 h punt de trobada Motel. 20 h Txots. 20:45 h Mostra del Vi.

Dilluns 27: 19 h punt de trobada Motel. 20 h Txots. 20:45 h Mostra del Vi.

Dimarts 28: 19 h punt de trobada Hotel Duran. 19:45 h Bocam. 20:30 h Mostra del Vi.

Preus: 25€ (tarifa completa); 20€ (estudiants majors d’edat, Carnet Jove, jubilats i persones que presentin el carnet de discapacitat); 15€ (nens entre 11 i 17 anys); i 10€ (menors d'11 anys).

Informació i reserves a www.lauramasramon.com/sommelier/rutes-enogastronomiques-de-figueres, sommelier@lauramasramon.com o 609 199 086. Tastos de vins en espais singulars Places limitades. Reserva de places a www.doemporda.cat. Situació actual de les Carinyenes blanques a l’Empordà, a càrrec de Pau Albó, enòleg del Celler Cooperatiu d’Espolla Dimarts 21 de juny

A les 19 h

Antiga presó de Figueres (C/ Sant Pau, 158) Tast de vins i flors: BioDiversitat de Garnatxes i paisatges de l’Empordà, a càrrec de Iolanda Bustos, xef experta en flora comestible i la Marta Arenas, sommelier i enòloga Dimecres 22 de juny

A les 19 h

Refugi antiaeri de la Plaça del Gra Aprèn quan cal envellir un vi. Taller de tast de vins empordanesos de criança amb potencial de guarda per ser envellits a casa, a càrrec de Laura Masramon, Empordà Personal Sommelier Dissabte 25 de juny

A les 20 h

Terrat de l’Ajuntament de Figueres Els vins perduts de la DO Empordà: tast històric d'anyades ancestrals, a càrrec de Romina Ribera, arqueòloga i sommelier de Glops d’història Diumenge 26 de juny

A les 19 h

Cripta del Convent dels Caputxins (C/ del Rec Arnau, 8) Tast de vins de Carinyena negra de vinyes velles de l’Empordà, a càrrec de Clara Antúnez, sommelier de La Gastronòmica Dilluns 27 de juny

A les 19 h

Cripta del Convent dels Caputxins (C/ del Rec Arnau, 8)