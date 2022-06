L’escriptor Miquel Martin i la narradora i actriu Olga Cercós ofereixen aquest dijous, a les 19.30 hores, una xerrada sobre la vida i l’obra de l’autora Mercè Rodoreda, molt coneguda per obres tan emblemàtiques com La plaça del diamant i Mirall trencat, a la biblioteca municipal de Roses. Per assistir-hi, cal inscriure’s prèviament a la mateixa biblioteca.