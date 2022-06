L’Associació de Veïns del barri de l’Eixample es reactiva després de dos anys de pandèmia amb una festa amb què es pretén retornar a la normalitat. El jovent s’ha pronunciat i aquest cap de setmana, la programació s’obre amb un concert a càrrec de la formació Bananna Beach, divendres a la plaça de la Música. L’acte està organitzat per la Cafeteria Punt 5. «La festa és el tret de sortida a la normalitat, que s’ha vist afectada els darrers dos anys per la pandèmia, fent que l’activitat veïnal es reduís a la mínima expressió», explica la presidenta Anna Maria Vilà. Els actes de la festa i també les activitats que ja s’han reprès, al local social, han servit per engrescar de nou la gent del barri.

Les ganes de tornar a posar fil a l’agulla per recuperar-se com una de les associacions de veïns més actives de la ciutat ha fet que «concentrem esforços en programar molts actes per la festa, pensats per al públic en general». Hi ha novetats al programa, com ara dissabte una actuació de ball amb el grup Blue o l’actuació dels castellers a la tarda, que destaquen en la programació d’enguany al costat de clàssics com la festa de l’escuma. La tradicional demostració d’arts marcials, a la plaça de l’escola dona pas al concert i ball a càrrec de l’Orquestra Gerunda. Diumenge el matí continua amb música i ball a ritme de swing. La fideuada serà l’acte que preveu congregar un gran nombre de veïns: «La preparem per a un centenar de participants». Per assistir a la fideuada cal dirigir-se al local social els dies 15 i 17 de dos quarts de cinc a set de la tarda. Els tiquets es venen al preu de quinze euros. Una altra de les novetats serà l’actuació de la coral de Vilamalla.

El local social del barri acull l’activitat de la llibreria social Taberna Libraria. També utilitza les instal·lacions per oferir diferents propostes com ara gimnàstica per a la gent gran i gimnàstica, classes de pintura per als infants, taller de memòria i fins i tot un grup de cosidores s’hi reuneix un parell de cops a la setmana.

L’objectiu de l’associació és millorar el barri. Fa unes setmanes es queixava de la brutícia que s’acumula en diferents punts i dels problemes d’incivisme. «Si bé els aldarulls que ocasionava un bar de la zona, s’han frenat», destaca Vilà, «encara esperem que se solucionin altres problemes com la brutícia que s’acumula als contenidors del costat de la parròquia», apunta la presidenta.

Tres dies de gresca pensats per a tots els públics

El concert de Bananna Beach, divendres a les deu de la nit, a la plaça de la Música, dona el tret de sortida a la festa d’estiu. Dissabte s’han programat activitats com ball amb el grup Blu a 2/4 d’11; festa de l’escuma, a les 12 del migdia i actuació de la colla castellera de Figueres, a les 5 de la tarda. Conta-contes, demostració d’arts marcials i xocolatada completen la jornada que es tanca amb concert a les 10 del vespre i ball a les 11 de la nit amb l’Orquestra Gerunda. Diumenge, com a actes destacats, es recupera la fideuada popular i hi ha concert coral.