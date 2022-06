L’Alfolí de la Sal de l’Escala acull, des d’aquest dijous a les 7 de la tarda, l’exposició Pedra, marbre...cel i mar de la fotògrafa Pilar Aymerich, una de les veus més lúcides del fotoperiodisme del país. La mostra, que promou la Fundació Vila Casas amb el suport de l’Ajuntament, proposa un vol transoceànic seguint les passes dels catalans que van fer les Amèriques amb quaranta fotografies del cementiri de Montjuïc, a Barcelona, i del cementiri de Colón, a l’Havana.

Pilar Aymerich –guardonada amb el Premio Nacional de Fotografía 2021, a més d’altres guardons–, ha fixat la mirada en els cementiris, espais de silenci on l’expressió plàstica esculpeix, amb desafiadora elegància, el descans etern. Els cementiris són grans dipòsits de testimonis que neixen de manera contemporània a les ciutats, on la imaginació i el simbolisme dels creadors i professionals que hi intervenen –arquitectes i escultors– determinen un període de la història urbana. Sovint, els cementiris han estat espais d’experimentació on s’han desenvolupat noves formes i estils.

L’exposició, que es podrà visitar fins al 21 d’agost, pretén captar la bellesa escultòrica i arquitectònica del cementiri de Colón de l’Havana i del cementiri de Montjuïc de Barcelona. Dos enclavaments, dues ciutats, dos cementiris. El cementiri de Colón i el de Montjuïc es creen al mateix període, darrer terç del segle XIX. Ambdues ciutats, l’Havana i Barcelona, han enderrocat les seves muralles i s’expandeixen amb innovadors llenguatges arquitectònics. Amb el pas del temps, el modernisme o Art Noveau predominarà en el paisatge de Colón i Montjuïc, un estil que a Cuba és conegut com a català, ja que moltes tombes i panteons modernistes van ser construïts per arquitectes i escultors d’origen català. «Aquesta és una exposició feta amb curiositat, per descobrir, per recordar les petjades que van deixar els nostres avantpassats i per conèixer una mica més la nostra pròpia història», ha explicat Aymerich.