Un grup de professors de la Xarxa d’Escoles del Parc Natural de Cap de Creus ha fet una sortida a l’espai protegit, aquest darrer cap de setmana, en el marc dels Dissabtes docents. Aquestes formacions estan pensades perquè el professorat domini com més bé millor el medi natural, per, després, transmetre aquests coneixements a l’alumnat. Les sessions les dinemitzen experts, com biòlegs, ambientòlegs, geòlegs, ornitòlegs, pedagogs i educadors ambientals.