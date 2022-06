Figueres ha recuperat després de dos anys de pandèmia la Fira de la Gent Gran i s’ha omplert de vida amb un públic nombrós i amb la participació d’una trentena d’entitats que han fet visible i protagonista aquest col·lectiu. Un dels objectius de la Fira ha estat fer difusió dels recursos de què disposa la gent gran per mantenir-se activa i també quins ajuts i suports d’entitats tenen a la seva disposició. «Totes les activitats, tant les de carrer, com les visites guiades i xerrades, la mostra d’entitats, o les sardanes i el ball, que s’han celebrat aquest passat cap de setmana han generat molt d’interès», remarca la regidora de Fires Ester Marcos.

Els drets de la gent gran

La Fira d’enguany ha estat especialment centrada en els drets de la gent gran. Tant l’Ajuntament, com el Consell Comarcal, i les associacions han estat conscients que la pandèmia ha fet que la gent gran quedés una mica al marge. La coordinadora i psicòloga del Centre de Teràpia d’Estimulació Cognitiva de l’Associació de Malalts d’Alzheimer de Figueres, Núria Juanola assegura que «és important informar la gent gran i també els fills i cuidadors de quins són els seus drets, i en quin moment, si prenem decisions en el seu lloc, per exemple, podem devaluar-los, perquè els estem traient la seva capacitat d’autonomia. Per això cal treballar la part d’empoderar la gent gran en la presa de decisions» apunta.

L’Associació de Malalts d’Alzheimer, Figueres, és una de les entitats implicades en la Fira i participant de la Mostra d’entitats que va tenir lloc dissabte passat a l’escenari de la Rambla. «En el nostre cas el fet que la gent gran es quedés sense l’opció d’anar al centre de dia, durant la pandèmia ha fet que les famílies hagin patit una sobrecàrrega en l’atenció als familiars. La pèrdua de recursos ha passat factura a la gent gran que han patit una davallada i a les famílies que han patit situacions de molt d’estrès». En aquest cas l’objectiu de l’associació és afavorir l’estimulació cognitiva i oferir a les famílies recursos per continuar atenent al seu familiar en l’entorn habitual de la seva llar el màxim temps possible. Dins el centre treballen l’autonomia i ofereixen estratègies a la família per poder allargar aquesta fase i després anar introduint altres suports perquè puguin continuar sent cuidats a casa.

Tot i haver recuperat la seva normalitat pel que fa a les activitats, «no hem recuperat l’assistència d’usuaris: tenim 40 places, però la mitjana diària és de 24 persones. La raó és que la gent gran encara no ha recuperat la seva confiança i pel que fa als recursos assistencials, la majoria dels sanitaris han estat centrats en la pandèmia, s’han ajornat visites de geriatria o neurologia i les derivacions han vingut més amb compte gotes. En altres caos, també ens hem trobat que moltes famílies no poden accedir als nostres recursos, a causa de la crisi econòmica que han patit». Un cop deixat enrere aquest moment i el fet que moltes persones han fet una davallada molt important, que els ha impedit recuperar la rutina diària «comencem a veure que la gran vol tornar a activar-se i cal empoderar el col·lectiu, fent evident que estan aportant molt a la societat».

La Fira ha estat un mirall de les seves ganes de recuperar l’activitat. Marcos explica que aquest any no s’ha celebrat el tradicional dinar de germanor «i en el seu lloc vam oferir un dinar popular i gratuït a tots els participants perquè el preu no fos un motiu pel qual ningú quedés exclòs, tenint en compte la situació econòmica que ha deixat la crisi sanitària en moltes famílies».

Lluitar contra els prejudicis

Les entitats presents a la Fira coincideixen que «totes tenim un paper important a l’hora de treballar en els prejudicis cap a la gent gran, però també podem fer un treball previ a escoles i instituts per acabar amb aquesta creença que la gent gran no és vàlida. Hi ha molta feina a fer, cal oferir eines a les famílies, sensibilitzar la població i millorar l’atenció a la gent gran» afegeix Juanola. «En aquests moments som molts els que pertanyem a la generació del baby boom que ens anem fent grans i engruixarem molta aquesta franja d’edat. Hi haurà una càrrega social a l’hora d’atendre aquest apart de la població. A més tots tenim l’esperança d’anar-nos fent gran el millor possible i és important preparar la societat on ens farem grans. La societat avança a una velocitat increïble i la gent gran no pot seguir aquest ritme, però és crucial que no quedi fora».

Per la seva part la Responsable del Casal Cívic i Comunitari de Figueres - L’Empordà Míriam Lladós posa èmfasi en la il·lusió que les associacions i entitats de gent gran tenen per tornar a fer coses plegats, per continuar estant actius i actives. «Després de dos anys la voluntat d’implicar-se en fer aquest projecte comú s’ha fet evident». Lladós destaca també «la gran companyonia de l’ajuntament de Figueres, de les entitats i de tothom que ha ajudat amb el seu talent. Si aquesta fira tira endavant és gràcies a la complicitat de tota la gent».

L’activitat per la gent gran continua el dia 15 de juny amb Camina amb nosaltres pels drets de les persones grans, coincidint amb el Dia Mundial contra el Maltractament de les Persones Grans. És una activitat oberta a tothom. A Figueres el punt de sortida serà el Convent dels Caputxins, a dos quarts de deu del matí. La proposta es fa també a Llançà i a Peralada.