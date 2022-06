L'Auditori Caputxins de Figueres serà l'escenari d'una actuació d’autèntic luxe que farà les delícies dels amants del jazz i una gran oportunitat per qui no el conegui. El protagonista serà el llegendari trompetista Leroy Jones, un dels artistes més respectats del planeta jazz i icona de la música de Nova Orleans. El concert està organitzat per Joventuts Musicals de Figueres i es podrà veure el diumenge 26 de juny, a les 20 hores.

Nascut a la ciutat de Louisiana, icona del jazz i partint de la tradició dels grans mestres com Buddy Bolen i Louis Amstrong, Leroy Jones ha sabut actualitzar aquest llegat influenciat per trompetistes moderns com Clifford Brown però sense renunciar a les arrels. Leroy Jones sempre ha estat garantia absoluta de qualitat, integritat i brillantor.

Per aquest motiu, juntament amb altres Companys com Wynston Marsalis o Terece Blanchard, és considerat un dels millors trompetistes de la dècada de New Orleans.

Així mateix, sigui liderant el seu propi projecte o com a component de bandes com la del crooner Harry Connick Jr., Preservation Hall Jazz Band o el mític Dr. John així mateix molts grups de New Orleans, com The Dirty Dozen Brass Band i la Hurricane Brass Band , Leroy Jones sempre ha estat garantia absoluta de qualitat, integritat i brillantor.

Per l’ocasió, Leroy Jones estarà acompanyat, per una banda formada per noms habituals de l’escena musical a casa nostra: Pau Casares (clarinet), Dani Alonso (trombó), Marc Martín (piano), Albert Martínez (contrabaix) i Esteve Pi (bateria).

Les entrades anticipades ja estan a la venda i tenen a 20 € (entrada general) i 15 € (socis de Joventuts Musicals de Figueres i estudiants de música).