Des que fa deu anys va néixer la Fira de la Rosa, a Roses, aquesta proposta només ha fet que créixer. Aquesta edició també serà memorable, ja que ja engega motors batent tots els rècords en nombre de restaurants, bars i botigues que s’hi han volgut sumar ja sigui a les diferents propostes gastronòmiques com ornamentals. També d’espais perquè s’incorpora l’emblemàtic edifici de la SUF. Sobre la Fira, que es fa del 16 al 19 de juny, el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, en destaca «el seu caràcter orgànic i viu».

La Fira de la Rosa engega l’activitat el dijous 16 amb les tradicionals catifes de Corpus creades pels establiments comercials i les associacions a diferents carrers del poble, essent l’artèria principal el carrer Doctor Pi i Sunyer. Aquestes creacions florals es mantindran també tot el divendres 17. Aquest mateix dia s’inaugura a la SUF la composició floral El jardí meridional i una exposició de roses a càrrec de l’Associació Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat. Dissabte la plaça de l’Església se suma a l’itinerari floral amb la composició ideada pels alumnes del Cicle d’Activitats Comercials del Centre Escolar Empordà, sempre fidels a la Fira. Ambdues instal·lacions es podran visitar tot el cap de setmana. A més a més, quaranta-dos establiments també tenen previst decorar els seus aparadors amb motius florals sota el lema «Al juny, el vermell serà el teu color».

La Fira, però, sempre va acompanyada d’activitats paral·leles: espectacles familiars, tallers i música. D’entre aquests cal destacar, per exemple, l’actuació de la companyia La Patawa amb l’espectacle Els masovers de les flors; el muntatge de màgia Gelicadabra de Fèlix Brunet; l’espectacle de circ Circus Show d’Actua Produccions o l’espectacle musical Tenors a càrrec d’Illuminati. No faltaran tampoc les sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera, la Xaranga de Brass The Gitano Band o una festa Holi Mega Plus amb Catseis United.

1.000 Roses a Roses

A la Fira de la Rosa també hi té molt pes la part gastronòmica. Enguany són vint els restaurants els que ofereixen Menús de la Rosa, setze establiments participen a la campanya Còctels a Roses i vuit a les degustacions de vins i tastets a la Rambla Ginjolers. També es manté, del 10 al 19 de juny, la campanya 1.000 Roses a Roses dirigida a totes aquelles dones que es diguin Roses, Rosites, Rosers, Rosors o Rusós a les quals se les convida a degustar aquest menú, amb un acompanyant que sí que ha de pagar-lo. Un any més també es fa el concurs d’Instagram amb un premi de 300 euros a la millor fotografia de la Fira.