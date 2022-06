L’artista Carles Castellnou exhibeix des de fa uns dies les seves darreres creacions al seu restaurant Taula Mama Roser de Vilanova de la Muga. Les obres, gestades al llarg del darrer any, evoquen la vida rural recreant cases, carrers, sempre seguint la tècnica «molt elaborada» que li és habitual de les tres dimensions. La mostra, que es podrà veure fins al 4 d’agost, s’inaugura oficialment aquest divendres a les 7 de la tarda i tots els assistents són convidats a un refrigeri.

Fa dos anys i mig que Carles Castellnou va obrir aquest restaurant a Vilanova de la Muga on ell s’encarrega de la part més creativa, la cuina. Quan aquesta li deixa temps, agafa els pinzells per evadir-se. D’aquesta manera tan personal rememora la seva faceta d’activista cultural i de creador. De fet, des del mateix restaurant la segueix impulsant, oferint aquest espai per exposar. «S’ha de moure l’art», assegura fermament convençut.